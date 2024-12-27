Разгул антициклона с потеплением: прогноз погоды на выходные и Новый год (карта)

На выходных почти вся территория Европы, кроме ее северных регионов, почувствует влияние большого и малоподвижного антициклона "Гюнтер". Под его влияние также попадет и территория Украины.

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Последние выходные уходящего года ожидаются синоптически спокойными, без метеоэкстрем, а существенных осадков осадков не предвидится. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные

По ее прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная туманная погода, которая "местами организует морось".

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28–29 декабря будет определять антициклон то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как приклеилась к нулю и небольшим "плюсам", так и держится. В Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0+4 градуса, разве что ночью 28-го декабря в восточной части, а 29-го декабря и на западе 0–3 градуса мороза", — пишет она.

Что касается погоды в Киеве в эти дни, в столице завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетреными. В ночные часы ожидается около нуля, днем — 0+2 градуса.

31 декабря предполагается небольшое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега.

Спокойный характер погоды в условиях антициклона

На днях на всю территорию Европы, кроме ее северных регионов, раскинулся большой и малоподвижный антициклон "Гюнтер". Под его влияние также попадет и территория Украины. Об этом пишет Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

По его словам, из-за этого атмосферное давление ожидается выше нормы, а температура воздуха в ночное время будет снижаться ниже 0. Ветер по всей стране ожидается слабым, но местами возможны туманы, поэтому следует быть внимательными на дорогах в случае ухудшения горизонтальной дальности видимости.

Погода на субботу, 28 декабря:

В западных областях прогнозируется облачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, изморозь. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1, днем — -1…+4, на Закарпатье до +6.

В северной части страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2, днем — -1…+4.

В центральных областях существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1, днем — 0…+5.

В южной половине и в Крыму осадков не прогнозируется. Ветер северного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2, днем — +2…+7.

В восточных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0…-5, днем — -1…+4.

Погода в Украине на 28 декабря от "Укргидрометцентра"

Погода на воскресенье, 29 декабря

В западной части Украины сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1, днем +2…+7.

В северных областях сохранится погода без существенных осадков, лишь на крайнем севере Сумской и Черниговской областей пройдет небольшой мокрый снег с дождем и моросью. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3, днем +1…+6.

В центральных регионах страны сохранится облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…+2, днем 0…+5.

В южной части страны и в Крыму осадков не предвидится. Кое-где прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…+2, днем +2…+7.

В восточной части Украины сохранится погода без осадков. Местами туман, изморозь, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4…+1, днем -1…+4.

Погода в Украине на 29 декабря от "Укргидрометцентра" от "Укргидрометцентра"

Напомним, что ранее сообщалось, что самым холодным зимним месяцем в Украине станет январь со средней температурой на уровне -5°C. Теплее всего, прогнозируют синоптики, будет 31 января. В этот день местами ожидают +7 тепла, самым холодным днем будет 25 января с морозами до -18.