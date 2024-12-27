Розгул антициклону з потеплінням: прогноз погоди на вихідні та Новий рік (карта)

На вихідних майже вся територія Європи, крім її північних регіонів, відчує вплив великого та малорухомого антициклону "Гюнтер". Під його вплив також потрапить і територія України.

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Останні вихідні року, що минає, очікуються синоптично спокійними, без метеоекстрем, а істотних опадів опадів не передбачається. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні

За її прогнозом, найближчими днями очікується хмарна туманна погода, яка "подекуди організує мряку".

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28–29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як приклеїлася до нуля і невеликих "плюсів", так і тримається. В Україні впродовж суботи-неділі очікується 0+4 градуси, хіба що вночі 28-го грудня у східній частині, а 29-го грудня і на заході 0–3 градуси морозу", — пише вона.

Що стосується погоди в Києві цими днями, у столиці завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується нуль градусів, вдень — 0+2 градуси.

31 грудня передбачається невелике зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу.

Спокійний характер погоди в умовах антициклону

Цими днями на всю територію Європи, крім її північних регіонів, розкинувся великий і малорухомий антициклон "Гюнтер". Під його вплив також потрапить і територія України. Про це пише Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

За його словами, через це атмосферний тиск очікується вищим за норму, а температура повітря в нічний час знижуватиметься нижче 0. Вітер по всій країні очікується слабким, але подекуди можливі тумани, тому слід бути уважними на дорогах у разі погіршення горизонтальної дальності видимості.

Погода на суботу, 28 грудня:

У західних областях прогнозується хмарна погода, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, паморозь. Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1, вдень — -1…+4, на Закарпатті — до +6.

У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2, вдень — -1…+4.

У центральних областях істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1, вдень — 0…+5.

У південній половині та у Криму опадів не прогнозується. Вітер північного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2, вдень — +2…+7.

У східних областях очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…-5, вдень — -1…+4.

Погода в Україні на 28 грудня від "Укргідрометцентру"

Погода на неділю, 29 грудня

У західній частині України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1, вдень — +2…+7.

У північних областях утримається погода без істотних опадів, лише на крайній півночі Сумської та Чернігівської областей пройде невеликий мокрий сніг із дощем та мрякою. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3, вдень — +1…+6.

У центральних регіонах країни утримається хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2, вдень — 0…+5.

У південній частині країни та у Криму опадів не передбачається. Подекуди прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2, вдень — +2…+7.

У східній частині України утримається погода без опадів. Місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4…+1, вдень — -1…+4.

Погода в Україні на 29 грудня від "Укргідрометцентру"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найхолоднішим зимовим місяцем в Україні стане січень із середньою температурою на рівні -5°C. Найтепліше, прогнозують синоптики, буде 31 січня. В цей день подекуди очікують +7 тепла, найхолоднішим днем буде 25 січня з морозами до -18.