Скрытый сигнал бедствия: ученые начали искать проблемы с сердцем с помощью "невидимого жира"

По данным ВОЗ, сердечные осложнения являют собой большую опасность, обычно скрывающуюся в недрах нашего организма до момента, когда мы подвергаемся смертельному риску. Недавно ученые разработали новый метод их выявления на самых ранних стадиях.

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Исследователи из Университета Вирджинии (UVA) разработали новый эффективный метод оценки рисков для здоровья, связанных с эпикардиальной жировой тканью — жиром, расположенным вокруг сердца. Этот невидимый жир, отличающийся от более привычных типов, таких как жир на животе, был связан с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Ученые надеются использовать его для раннего выявления этих осложнений, пишет Knowridge.

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Команда исследователей под руководством Фредерика Эпштейна, профессора радиологии и медицинской визуализации в UVA, и при содействии кардиолога доктора Амита Пателя планирует использовать передовые методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) для количественного и неинвазивного анализа состава невидимого жира.

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Эпикардиальная жировая ткань обычно полезна для здоровых людей, выполняя защитную функцию для сердца. Однако ее чрезмерное накопление или воспаление, часто вызванное такими факторами, как ожирение, диабет или курение, может привести к выбросу вредных веществ в сердечную мышцу и дальнейшим развитиям осложнений. Точно определяя состав жира, в том числе содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, новая методика МРТ позволяет выявить сердечно-сосудистые болезни на ранней стадии, до появления клинических симптомов.

Инновационность новой технологии, описанной в исследовании, опубликованном в журнале Magnetic Resonance in Medicine, заключается в преодолении значительных технических препятствий, таких как получение четких изображений сердечного жира в условиях постоянного движения сердца и легких, говорят авторы. Команда добилась этого, разработав методы визуализации, позволяющие получать данные в течение всего одной задержки дыхания. Это открытие уже показало многообещающие результаты в предварительных исследованиях, особенно среди пациентов с ожирением и перенесенными инфарктами, у которых в эпикардиальной ткани были обнаружены высокие уровни насыщенных жиров.

Обнаружение вредных жиров на ранней стадии может проложить путь к целенаправленному вмешательству, такому как изменение образа жизни или лекарственные препараты, потенциально преобразующие вредный жир в более безопасную форму, считают ученые. Доктор Патель подчеркнул, что возможность оценки состава жира может значительно улучшить уже существующие стратегии лечения и расширить понимание сердечных заболеваний.

Болезни сердца остаются основной причиной смерти во всем мире, и такие инновации, как метод МРТ, разработанный учеными из UVA, дают надежду на улучшение профилактики и лечения для миллионов людей. Помимо жировой ткани, в глобальной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями все большее внимание ученых привлекают такие факторы, как диета, в частности влияние витамина D на уровень холестерина и связь между потреблением яиц и здоровьем сердца.

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