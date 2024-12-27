Прихований сигнал лиха: вчені почали шукати проблеми з серцем за допомогою "невидимого жиру"

За даними ВООЗ, серцеві ускладнення являють собою велику небезпеку, яка зазвичай ховається в надрах нашого організму до моменту, коли ми піддаємося смертельному ризику. Нещодавно вчені розробили новий метод їх виявлення на ранніх стадіях.

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Дослідники з Університету Вірджинії (UVA) розробили новий ефективний метод оцінки ризиків для здоров'я, пов'язаних з епікардіальною жировою тканиною — жиром, розташованим навколо серця. Цей невидимий жир, що відрізняється від більш звичних типів, таких як жир на животі, був пов'язаний із серйозними серцево-судинними захворюваннями, включно з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю. Вчені сподіваються використовувати його для раннього виявлення цих ускладнень, пише Knowridge.

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Команда дослідників під керівництвом Фредеріка Епштейна, професора радіології та медичної візуалізації в UVA, і за сприяння кардіолога доктора Аміта Пателя планує використати передові методи магнітно-резонансної томографії (МРТ) для кількісного і неінвазивного аналізу складу невидимого жиру.

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Епікардіальна жирова тканина зазвичай корисна для здорових людей, виконуючи захисну функцію для серця. Однак її надмірне накопичення або запалення, часто спричинене такими факторами, як ожиріння, діабет або паління, може призвести до викиду шкідливих речовин у серцевий м'яз і подальшого розвитку ускладнень. Точно визначаючи склад жиру, зокрема вміст насичених і ненасичених жирних кислот, нова методика МРТ дає змогу виявити серцево-судинні хвороби на ранній стадії, до появи клінічних симптомів.

Інноваційність нової технології, описаної в дослідженні, опублікованому в журналі Magnetic Resonance in Medicine, полягає в подоланні значних технічних перешкод, таких як отримання чітких зображень серцевого жиру в умовах постійного руху серця і легень, кажуть автори. Команда домоглася цього, розробивши методи візуалізації, що дають змогу отримувати дані протягом лише однієї затримки дихання. Це відкриття вже показало багатообіцяючі результати в попередніх дослідженнях, особливо серед пацієнтів з ожирінням і перенесеними інфарктами, у яких в епікардіальній тканині були виявлені високі рівні насичених жирів.

Виявлення шкідливих жирів на ранній стадії може прокласти шлях до цілеспрямованого втручання, такого як зміна способу життя або лікарські препарати, що потенційно перетворюють шкідливий жир на безпечнішу форму, вважають учені. Доктор Патель наголосив, що можливість оцінки складу жиру може значно поліпшити вже наявні стратегії лікування і розширити розуміння серцевих захворювань.

Хвороби серця залишаються основною причиною смерті в усьому світі, і такі інновації, як метод МРТ, розроблений вченими з UVA, дають надію на поліпшення профілактики і лікування для мільйонів людей. Крім жирової тканини, у глобальній боротьбі із серцево-судинними захворюваннями дедалі більшу увагу вчених привертають такі фактори, як дієта, зокрема вплив вітаміну D на рівень холестерину і зв'язок між споживанням яєць і здоров'ям серця.

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