Приховані "транспортні шляхи" океану сильно постраждали: крихкі екосистеми Землі у небезпеці

Нове дослідження Трансполярного дрейфу вказує на те, що шляхи арктичних речовин готові до серйозних зрушень в умовах зміни клімату. Вчені побоюються, що це ставить під загрозу крихкі полярні екосистеми, особливо в міру прискорення зміни клімату.

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Про це пише PHYS.org.

Міжнародне дослідження було проведене під керівництвом Бристольського університету у Великій Британії й дає найяскравішу картину того, як функціонує транспортна система, що лежить в основі, відома як Трансполярний дрейф. Вченим також вдалося розкрити різні чинники, що контролюють цю велику арктичну поверхневу течію, включно з потеплінням планети, що можуть збільшити поширення забруднювальних речовин, створених людиною.

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У результаті вчені також змогли пролити світло на неймовірно мінливі та чутливі до клімату маршрути, якими речовини з сибірських річок переміщуються через Північний Льодовитий океан. Результати, за словами команди, викликають нові побоювання з приводу поширення забруднювальних речовин і потенційних наслідків для крихких полярних екосистем у міру прискорення зміни клімату.

Зазначимо, що Трансполярний дрейф переносить морський лід, прісну воду, а також зважені речовини з сибірських шельфів через центральну Арктику до протоки Фрама, що з'єднується з північними морями. Відомо, що цей потік також впливає на доставку різних природних речовин, зокрема:

поживні речовини;

гази;

органічні сполуки.

А також антропогенні забруднювальні речовини, зокрема:

мікропластик;

важкі метали.

За словами провідного автора дослідження, доктора Джорді Лаукерта, наукового співробітника Марії Кюрі з хімічної океанографії в Університеті Брістоля, цей матеріал впливає на арктичну біогеохімію та екосистеми, тоді як прісна вода змінює циркуляцію океану.

Водночас сам Північний Льодовитий океан являє собою вкрай мінливе середовище — замість того, щоб слідувати постійним річищем, річкові речовини переміщаються різноманітними маршрутами, які сезонно змінюються, сформованими мінливими умовами шельфу та океанічними течіями, а також утворенням, дрейфом і таненням морського льоду. На жаль, це призведе до швидкого і повсюдного перерозподілу як природних, так і речовин, що забруднюють.

Ще одним важливим відкриттям стала важлива роль морського льоду, що утворюється вздовж Трансполярного дрейфу. Виявилося, що це зовсім не "пасивне транспортне середовище", а скоріше активний агент у формуванні моделей розсіювання. Результати показують, що морський лід захоплює матеріал з декількох річкових джерел під час фази зростання, створюючи складні суміші, що переносяться на величезні відстані.

Зазначимо, що дослідження ґрунтується на зразках з MOSAiC, найбільшої в історії арктичної експедиції та одного з найамбітніших полярних дослідницьких проєктів, у якому брали участь сім криголамів і понад 600 учених з усього світу. Ба більше, вчені також засумнівалися в стабільності Трансполярного дрейфу як стабільного конвеєра річкової води.

Раніше Фокус писав про те, що найпотужніша океанічна течія у світі сповільнюється.