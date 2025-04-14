Скрытые "транспортные пути" океана сильно пострадали: хрупкие экосистемы Земли в опасности

Новое исследование Трансполярного дрейфа указывает на то, что пути арктических веществ готовы к серьезным сдвигам в условиях изменения климата. Ученые опасаются, что это ставит под угрозу хрупкие полярные экосистемы, особенно по мере ускорения изменения климата.

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Об этом пишет PHYS.org.

Международное исследование было проведено под руководством Бристольского университета в Великобритании и дает самую ясную картину того, как функционирует лежащая в основе транспортная система, известная как Трансполярный дрейф. Ученым также удалось раскрыть различные факторы, контролирующие это крупное арктическое поверхностное течение, включая потепление планеты, которые могут увеличить распространение загрязняющих веществ, созданных человеком.

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В результате ученые также смогли пролить свет на невероятно изменчивые и чувствительные к климату маршруты, по которым вещества из сибирских рек перемещаются через Северный Ледовитый океан. Результаты, по словам команды, вызывают новые опасения по поводу растущего распространения загрязняющих веществ и потенциальных последствий для хрупких полярных экосистем по мере ускорения изменения климата.

Отметим, что Трансполярный дрейф переносит морской лед, пресную воду, а также взвешенные вещества с сибирских шельфов через центральную Арктику к проливу Фрама, соединяющемуся с северными морями. Известно, что этот поток также влияет на доставку различных природных веществ, в том числе:

питательные вещества;

газы;

органические соединения.

А также антропогенные загрязняющие вещества, в том числе:

микропластик;

тяжелые металлы.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джорди Лаукерта, научного сотрудника Марии Кюри по химической океанографии в Университете Бристоля, этот материал влияет на арктическую биогеохимию и экосистемы, в то время как пресная вода изменяет циркуляцию океана.

В то же время сам Северный Ледовитый океан представляет собой крайне изменчивую среду — вместо того, чтобы следовать по постоянному руслу, речные вещества перемещаются по разнообразным и сезонно меняющимся маршрутам, сформированным изменяющимися условиями шельфа и океаническими течениями, а также образованием, дрейфом и таянием морского льда. Увы, это приведет к быстрому и повсеместному перераспределению как природных, так и загрязняющих веществ.

Еще одним важным открытием стала важная роль морского льда, образующегося вдоль Трансполярного дрейфа. Оказалось, что это вовсе не "пассивная транспортная среда", а скорее активный агент в формировании моделей рассеивания. Результаты показывают, что морской лед захватывает материал из нескольких речных источников во время фазы роста, создавая сложные смеси, переносимые на огромные расстояния.

Отметим, что исследование основано на образцах из MOSAiC, крупнейшей в истории арктической экспедиции и одного из самых амбициозных полярных исследовательских проектов, в котором участвовали семь ледоколов и более 600 ученых со всего мира. Более того, ученые также усомнились в стабильности Трансполярного дрейфа в качестве стабильного конвейера речной воды.

Ранее Фокус писал о том, что самое мощное океаническое течение в мире замедляется.