"За мир на родине": Тимощук захотел, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией

Тимощук отметил, что не позволит использовать себя для "политических манипуляций", потому что для него репутация в футболе "больше чем слова".

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Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров и "нашли консенсус", поскольку он "выступает за мир". Соответствующее заявление футболиста обнародовано Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Я выступаю за мир на родине. Хочу, чтобы все стороны сели за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир. Если комитет считает, что мое отстранение, лишение регалий и тренерской лицензии, поможет восстановить мир — я готов отказаться от всего самостоятельно", — говорится в заявлении.

Тимощук также подчеркнул, что как профессиональный спортсмен, для которого "репутация в футболе больше чем слова", не позволит, чтобы его "использовали для политических манипуляций".

Отметим, что эти заявления от Тимощука прозвучали после того, как Украинская ассоциация футбола (УАФ) вычеркнула Тимощука из истории украинского футбола, поскольку он после полномасштабного вторжения РФ не прекратил работать в тренерском штабе российского футбольного клуба "Зенит" и никоим образом не осудил действия государства-агрессора.

Тимощук работал ассистентом главного тренера в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года и остался работать там после 24 февраля 2022 года. За это УАФ лишила его всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук сначала пытался вернуть себе все титулы в Апелляционном комитете УАФ, но проиграл. После этого за разбирательство взялся Спортивный арбитражный суд, который 18 ноября 2024 года принял решение в пользу футболиста. CAS аргументировал свое решение тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять дисциплинарные санкции.

Напомним, 30 марта 2022-го, в день рождения Тимощука, решением мэрии Луцка его лишили звания "Почетный гражданин города Луцка".