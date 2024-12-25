"За мир на батьківщині": Тимощук захотів, щоб Україна сіла за стіл перемовин з Росією

Тимощук наголосив, що не дозволить використовувати себе для "політичних маніпуляцій", бо для нього репутація у футболі "більше ніж слова".

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Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що хоче, аби Росія та Україна сіли за стіл перемовин та "знайшли консенсус", оскільки він "виступає за мир". Відповідна заява футболіста оприлюднена Спортивним арбітражним судом (CAS).

"Я виступаю за мир на батьківщині. Хочу аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир. Якщо комітет вважає, що моє відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії, допоможе відновити мир — я готовий відмовитися від усього самостійно", — йдеться у заяві.

Тимощук також підкреслив, що як професійний спортсмен, для якого "репутація у футболі більше ніж слова", не дозволить, щоб його "використовували для політичних маніпуляцій".

Зазначимо, що ці заяви від Тимощука пролунали після того, як Українська асоціація футболу (УАФ) викреслила Тимощука з історії українського футболу, оскільки він після повномасштабного вторгнення РФ не припинив працювати у тренерському штабі російського футбольного клубу "Зеніт" та жодним чином не засудив дії держави-агресорки.

Тимощук працював асистентом головного тренера в тренерському штабі "Зеніта" з 2017 року та залишився працювати там після 24 лютого 2022 року. За це УАФ позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

Тимощук спочатку намагався повернути собі усі титули в Апеляційному комітеті УАФ, але програв. Після цього за розгляд взявся Спортивний арбітражний суд, який 18 листопада 2024 року ухвалив рішення на користь футболіста. CAS аргументував своє рішення тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не вчинив жодних дій, через які б до нього треба було прийняти дисциплінарні санкції.

Нагадаємо, 30 березня 2022-го, у день народження Тимощука, рішенням мерії Луцька його позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька".