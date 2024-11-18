Виграв суд проти УАФ: Тимощук повернув собі всі титули, яких його позбавили в Україні

Своє рішення суд аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти дисциплінарні санкції.

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який після повномасштабного вторгнення продовжує працювати в Росії і збирати кошти для ЗС РФ, виграв суд в Лозанні проти Української Асоціації футболу. Про це пише Tribuna.com.

Так, спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію ексфутболіста Анатолія Тимощука, який вимагав зняти з нього санкції, які були накладені на нього дисциплінарною комісією УАФ у 2022 році через продовження його роботи в РФ. Зокрема, Асоціація позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Тимощук у 2023 році подав апеляцію в спортивний арбітражний суд, і зараз він скасував рішення українських футбольних інстанцій.

Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.

В УАФ на рішення суду сказали, що європейці не розуміють реалій, в яких живуть українці.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", – заявили в УАФ.

Поки що на сайті суду інформації щодо рішення по Тимощуку немає.

Нагадаємо, що Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі "Зеніта" з 2017 року і не покинув роботу в країні-агресорці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

30 березня 2022-го, у день народження Тимощука, рішенням мерії Луцька його позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька". У січні 2023 року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО на 10 років.