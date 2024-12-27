Эффективнее и дешевле: ученые нашли способ улучшить передовые проточные батареи

По словам исследователей, новый прорыв поможет в разработке эффективных и экономически выгодных аккумуляторов в будущем.

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Исследователи из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с командами Даляньского института химической физики (DICP) и ведущей промышленной компанией BP разработали новый класс ионообменных мембран, предназначенных для повышения эффективности и долговечности окислительно-восстановительных проточных батарей (РВБ). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Имперского колледжа Лондона.

Сообщается, что проточные редокс-батареи — это перспективная технология для крупномасштабного, долгосрочного хранения энергии, в частности для балансировки спроса и предложения в системах возобновляемой энергии, таких как солнечная и ветровая.

В рамках нового исследования ученые разработали для этих батарей материал, который сочетает в себе хорошую ионную проводимость с высокой механической и химической стабильностью. Речь идет о сульфированных мембранах PEEK с собственной микропористостью, которые имеют сильно взаимосвязанные водные каналы, обеспечивающие высокую эффективность и снижение потерь энергии во время работы аккумулятора.

"Благодаря адаптации процесса сульфирования и включению микропористой архитектуры мембраны достигают замечательных показателей производительности, в частности, улучшенной ионной проводимости, которая преодолевает компромисс между ионной проводимостью и селективностью", — отметил ведущий автор исследования доктор Тоби Вонг.

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По словам ученых, мембраны также продемонстрировали высокую химическую стабильность и устойчивость к деградации в суровых щелочных средах типичных RFB. Исследователи подчеркнули, что сочетание искривленных мономеров с коммерчески жизнеспособными полимерными химиями также может снизить производственные затраты, что делает их перспективными кандидатами на замену коммерческих мембран Nafion.

"Эта инновация приближает нас на один шаг к реализации устойчивого энергетического будущего", — заявил доктор Цилей Сонг.

Напомним, компании LG Energy Solution (LGES) в сотрудничестве с Qualcomm Technologies представила новое решение для системы управления батареями (BMS), которое позволяет быстрее и точнее обнаруживать проблемы в аккумуляторах, в частности риски перегрева.

В свою очередь итальянская компания Axess Power в сотрудничестве с ведущим лидером в сфере оптовой торговли аккумуляторами на Ближнем Востоке AAGE International объявили о выпуске новой усовершенствованной гелевой батареи.