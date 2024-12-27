В 80 раз мощнее: разработано новое решение, которое улучшит батарею электромобиля

Передовая система диагностики позволяет быстрее и точнее обнаруживать проблемы в аккумуляторах, в частности риски перегрева, утверждает производитель.

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Компании LG Energy Solution (LGES) в сотрудничестве с Qualcomm Technologies представила решение для диагностики системы управления батареями (BMS) на базе системы на кристале (SoC). Об этом говорится в пресс-релизе LG.

Основная функция нового решения — диагностика безопасности аккумуляторов. По данным компании, система может собирать больше данных, чем обычные BMS, что позволяет быстрее и точнее обнаруживать аномалии, такие как тепловые инциденты. Кроме того, производитель обещает более точную диагностику деградации батарей.

"Вычислительная мощность увеличится более чем в 80 раз. Это позволит реализовать сложные алгоритмы, которые были невозможны с предыдущими BMS, способными выполнять только простые вычисления", — сказано в пресс-релизе.

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Новые функции будут включать возможность прогнозирования остаточной емкости аккумулятора после определенного периода и индикаторы производительности деградации для определенных компонентов батареи, таких как анод и катод. Более того, диагностическое ПО может работать в режиме реального времени, не требуя отдельного подключения к серверу.

Сообщается, что программное обеспечение использует вычислительную мощность цифрового шасси Snapdragon для реализации функций, которые были невозможны при использовании ранее представленной на рынке технологии BMS.

"Благодаря процессу обмена технологиями и их проверки мы продемонстрировали превосходство нашей технологии BMS посредством синергии с Qualcomm Technologies. Теперь мы официально приступаем к разработке для коммерциализации", — заявил представитель LG Energy Solution.

Напомним, итальянская компания Axess Power в сотрудничестве с ведущим лидером в сфере оптовой торговли аккумуляторами на Ближнем Востоке AAGE International объявили о выпуске новой усовершенствованной гелевой батареи.

В свою очередь компания Hyundai Mobis объявила, что разработала новое решение для охлаждения аккумуляторов под названием Pulsating Heat Pipe, которое позволяет предотвращать перегрев батарей во время сверхбыстрой зарядки электромобиля.