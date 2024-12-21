Сверхбыстрая зарядка без перегрева: представлено новое решение для батарей электрокаров

Новая разработка Hyundai помещается между ячейками аккумулятора и позволяет батареи справляться с повышенным выделением тепла во время зарядки.

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Компания Hyundai Mobis объявила, что разработала новое решение для охлаждения аккумуляторов под названием Pulsating Heat Pipe, которое позволяет предотвращать перегрев батарей во время сверхбыстрой зарядки электромобиля. Об этом пишет портал Pulse.

Сообщается, что Pulsating Heat Pipe являет собой металлический проводник тепла в форме трубки, который усиливает теплообмен между двумя объектами. Он обычно используется в электронных устройствах, таких как компьютерные процессоры и смартфоны, из-за его высокой способности рассеивать тепло.

Разработка состоит из алюминиевого сплава и хладагента, который помещается между ячейками аккумулятора для снижения температуры внутри батареи. Он позволяет батареям справляться с повышенным выделением тепла во время сверхбыстрой зарядки.

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Как объясняют в издании, Pulsating Heat Pipe обеспечивает циркуляцию хладагента посредством вибрации и обеспечивает равномерное распределение тепла. Его характеристики остаются стабильными даже при установке на высокоскоростных транспортных средствах, поскольку на него не влияют силы гравитации.

По данным портала, Hyundai Mobis стала первой компанией, которая применила данную технологию для охлаждения автомобильного аккумулятора, а также подготовилась к ее массовому производству.

Напомним, тайваньская компания ProLogium объявила, что ее литий-керамическая батарея следующего поколения достигла "лидирующей в отрасли" плотности энергии: 811,6 Вт·ч/л объемной и 359,2 Вт·ч/кг гравиметрической.

Также сообщалось, что исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в США улучшили производительность технологии цинк-серных аккумуляторов, которые рассматриваются как альтернатива литий-ионным.