Надшвидка зарядка без перегріву: представлено нове рішення для батарей електрокарів

Нова розробка Hyundai поміщається між осередками акумулятора і дає змогу батареї справлятися з підвищеним виділенням тепла під час заряджання.

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Компанія Hyundai Mobis оголосила, що розробила нове рішення для охолодження акумуляторів під назвою Pulsating Heat Pipe, що дає змогу запобігати перегріванню батарей під час надшвидкої зарядки електромобіля. Про це пише портал Pulse.

Повідомляється, що Pulsating Heat Pipe являє собою металевий провідник тепла у формі трубки, який підсилює теплообмін між двома об'єктами. Він зазвичай використовується в електронних пристроях, як-от комп'ютерні процесори і смартфони, через його високу здатність розсіювати тепло.

Розробка складається з алюмінієвого сплаву і холодоагенту, який поміщається між осередками акумулятора для зниження температури всередині батареї. Він дає змогу батареям справлятися з підвищеним виділенням тепла під час надшвидкого заряджання.

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Як пояснюють у виданні, Pulsating Heat Pipe забезпечує циркуляцію холодоагенту за допомогою вібрації і забезпечує рівномірний розподіл тепла. Його характеристики залишаються стабільними навіть під час встановлення на високошвидкісних транспортних засобах, оскільки на нього не впливають сили гравітації.

За даними порталу, Hyundai Mobis стала першою компанією, яка застосувала цю технологію для охолодження автомобільного акумулятора, а також підготувалася до її масового виробництва.

Нагадаємо, тайванська компанія ProLogium оголосила, що її літій-керамічна батарея наступного покоління досягла "провідної в галузі" щільності енергії: 811,6 Вт-год/л об'ємної і 359,2 Вт-год/кг гравіметричної.

Також повідомлялося, що дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв у США покращили продуктивність технології цинк-сірчаних акумуляторів, які розглядаються як альтернатива літій-іонним.