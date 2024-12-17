Як запобігти вибухам і пожежам через акумулятори: названо прості правила

За словами пожежника Еда Кауфмана, акумулятори дедалі частіше стають причиною пожеж, тому варто уважно стежити за змінами в пристроях.

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Літій-іонні акумулятори мають властивість спалахувати в разі несправності, через що можуть завдати великої шкоди власнику. Заступник начальника пожежної охорони і начальник пожежної охорони Ед Кауфман із пожежної охорони та швидкої допомоги округу Колумбія (США) розповів, як можна мінірувати небезпеку батарей, пише NBC4 Washington.

Як зазначають у виданні, літій-іонні батареї сьогодні живлять безліч пристроїв, включно з електровелосипедами, скутерами, ноутбуками, смартфонами, іграшками та зубними щітками. За словами пожежника, кількість пожеж через акумулятори останнім часом зросла, тому варто уважно ставитися до змін у пристрої.

"Ви можете помітити зміну кольору акумулятора, його здуття або неприємний запах", — пояснив Ед Кауфман.

Пожежник також навів кілька порад, які допоможуть знизити ймовірність загоряння літій-іонної батареї:

зберігайте пристрій у безпечному місці за кімнатної температури далеко від займистих матеріалів;

уникайте перезарядки, відключаючи пристрій від мережі після завершення зарядки;

підключайте пристрій безпосередньо до розетки — без подовжувачів;

використовуйте тільки пристрої, протестовані в лабораторії UL, і дотримуйтесь інструкцій.

"Приділяйте час, щоб дійсно прочитати попередження та інструкції з правильного використання, які додаються до батарей", — підсумував Ед Кауфман.

Нагадаємо, британка Деніз Граовач розповіла, що її ручний пилосос вибухнув під час зарядки від мережі. За словами дружини, на місці вибуху спалахнула пожежа, а сам пилосос "повністю розплавився".

Раніше також повідомлялося, що в американському штаті Оклахома спалахнула потужна пожежа через літій-іонну батарею, яка вибухнула, коли її гриз собака.