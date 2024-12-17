Как предотвратить взрывы и пожары из-за аккумуляторов: названы простые правила

По словам пожарного Эда Кауфмана, аккумуляторы все чаще становятся причиной пожаров, поэтому стоит внимательно следить за изменениями в устройствах.

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Литий-ионные аккумуляторы имеют свойство загораться в случае неисправности, из-за чего могут нанести большой ущерб владельцу. Заместитель начальника пожарной охраны и начальник пожарной охраны Эд Кауфман из пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия (США) рассказал, как можно минировать опасность батарей, пишет NBC4 Washington.

Как отмечают в издании, литий-ионные батареи сегодня питают множество устройств, включая электровелосипеды, скутеры, ноутбуки, смартфоны, игрушки и зубные щетки. По словам пожарного, число пожаров из-за аккумуляторов в последнее время выросло, поэтому стоит внимательно относиться к изменениям в устройстве.

"Вы можете заметить изменение цвета аккумулятора, его вздутие или неприятный запах", — объяснил Эд Кауфман.

Пожарный также привел несколько советов, которые помогут снизить вероятность возгорания литий-ионной батареи:

храните устройство в безопасном месте при комнатной температуре вдали от горючих материалов;

избегайте перезарядки, отключая устройство от сети после завершения зарядки;

подключайте устройство непосредственно к розетке — без удлинителей;

используйте только устройства, протестированные в лаборатории UL, и следуйте инструкциям.

"Уделяйте время, чтобы действительно прочитать предупреждения и инструкции по правильному использованию, которые прилагаются к батареям", — заключил Эд Кауфман.

Напомним, британка Дениз Граовач рассказала, что ее ручной пылесос взорвался во время зарядки от сети. По словам женины, на месте взрыва вспыхнул пожар, а сам пылесос "полностью расплавился".

Ранее также сообщалось, что в американском штате Оклахома вспыхнул мощный пожар из-за литий-ионной батареи, которая взорвалась, когда ее грызла собака.