У 80 разів потужніший: розроблено нове рішення, яке поліпшить батарею електромобіля

Передова система діагностики дає змогу швидше й точніше виявляти проблеми в акумуляторах, зокрема ризики перегріву, стверджує виробник.

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Компанії LG Energy Solution (LGES) у співпраці з Qualcomm Technologies представила рішення для діагностики системи управління батареями (BMS) на базі системи на кристалі (SoC). Про це йдеться у пресрелізі LG.

Основна функція нового рішення — діагностика безпеки акумуляторів. За даними компанії, система може збирати більше даних, ніж звичайні BMS, що дає змогу швидше й точніше виявляти аномалії, такі як теплові інциденти. Крім того, виробник обіцяє більш точну діагностику деградації батарей.

"Обчислювальна потужність збільшиться більш ніж у 80 разів. Це дасть змогу реалізувати складні алгоритми, які були неможливими з попередніми BMS, здатними виконувати тільки прості обчислення", — ідеться в пресрелізі.

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Нові функції передбачатимуть можливість прогнозування залишкової ємності акумулятора після певного періоду та індикатори продуктивності деградації для певних компонентів батареї, таких як анод і катод. Ба більше, діагностичне ПЗ може працювати в режимі реального часу, не вимагаючи окремого підключення до сервера.

Повідомляється, що програмне забезпечення використовує обчислювальну потужність цифрового шасі Snapdragon для реалізації функцій, які були неможливі під час використання раніше представленої на ринку технології BMS.

"Завдяки процесу обміну технологіями та їх перевірки ми продемонстрували перевагу нашої технології BMS за допомогою синергії з Qualcomm Technologies. Тепер ми офіційно приступаємо до розробки для комерціалізації", — заявив представник LG Energy Solution.

Нагадаємо, італійська компанія Axess Power у співпраці з провідним лідером у сфері оптової торгівлі акумуляторами на Близькому Сході AAGE International оголосили про випуск нової вдосконаленої гелевої батареї.

Своєю чергою компанія Hyundai Mobis оголосила, що розробила нове рішення для охолодження акумуляторів під назвою Pulsating Heat Pipe, що дає змогу запобігати перегріванню батарей під час надшвидкої зарядки електромобіля.