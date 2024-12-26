Безпечніше і служить довше: представлено вдосконалену гелеву батарею

Новий акумулятор не потребує обслуговування, стійкий до витоків і вирізняється високою стабільністю, стверджує виробник.

Related video

Італійська компанія Axess Power у співпраці з провідним лідером у сфері оптової торгівлі акумуляторами на Близькому Сході AAGE International оголосили про випуск нової вдосконаленої гелевої батареї. Про це пише портал Middle East NorthAfrica Financial Network.

Виробник стверджує, що новий продукт задає високі стандарти продуктивності акумуляторів. Удосконалена гелева батарея позиціонується як надійна, довговічна та безпечна. Крім того, вона екологічна й повністю придатна для вторинної переробки.

У пресрелізі йдеться про те, що поліпшена гелева батарея підходить для застосування в різних галузях: від критично важливого резервного живлення і зберігання відновлюваної енергії до промислових і комерційних систем.

Завдяки вдосконаленій технології GEL акумулятор являє собою стійке до витоків, стійке до витоків і високостабільне рішення, яке може задовольнити все більші потреби в енергії, що не потребує обслуговування.

Важливо

Альтернатива акумуляторам: Китай створює "найбільше у світі" сховище енергії

"Завдяки більш тривалому терміну служби, більшій екологічній стійкості та підвищеній безпеці новий вдосконалений гелевий акумулятор гарантує, що наші клієнти можуть розраховувати на надійне живлення, незалежно від сфери застосування або середовища", — заявив представник Axess Power.

Нагадаємо, південнокорейська дослідницька група з Пхоханського університету науки і технології (POSTECH) розробила рішення, яке дає змогу зберігати 84,3% ємності акумулятора навіть після 700 циклів заряду-розряду.

Також повідомлялося, що міжнародна група вчених розробила новий тип матеріалу для натрій-іонних акумуляторів, який може зробити їх ефективнішими і підвищити їхню щільність енергії.