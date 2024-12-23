"У 50 разів дешевше за літій": батареї із солі отримали на 15% більшу щільність енергії

На думку дослідників, натрій-іонні акумулятори є перспективною альтернативою літій-іонним, оскільки вони дешевші і простіші у виробництві.

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Міжнародна група вчених, зокрема з лабораторії Canepa при Х'юстонському університеті, розробила новий тип матеріалу для натрій-іонних акумуляторів, який може зробити їх ефективнішими і підвищити їхню щільність енергії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Х'юстонського університету.

Новий матеріал — це фосфат натрію ванадію з хімічною формулою Na x V 2 (PO 4) 3. На відміну від наявних матеріалів, він має унікальний спосіб обробки натрію, що дає змогу йому працювати як однофазна система. Це дає йому змогу залишатися стабільним під час заряджання та розряджання, забезпечуючи при цьому постійну напругу 3,7 вольта.

На основі нового матеріалу вчені створили прототип акумулятора, домігшись збільшення щільності енергії більш ніж на 15% порівняно зі старими батареями цього типу. Матеріал дав змогу підвищити щільність енергії натрій-іонних батарей з 396 Вт-год/кг до 458 Вт-год/кг.

"Батарея може працювати більш ефективно, не ставлячи під загрозу стабільність електродів. Це змінює правила гри для натрій-іонної технології", — заявив доцент кафедри електротехніки та обчислювальної техніки П'єремануеле Канепа.

Дослідники розглядають натрій-іонні акумулятори як перспективну альтернативу літій-іонним, які сьогодні використовуються в усьому, від смартфонів і ноутбуків до електромобілів. Літій є відносно рідкісним матеріалом. Крім того, його дорого і важко добувати.

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"Натрій майже в 50 разів дешевший за літій і може навіть видобуватися з морської води, що робить його набагато стійкішим варіантом для великомасштабного зберігання енергії. Натрій-іонні акумулятори можуть бути дешевшими і простішими у виробництві, що допоможе знизити залежність від літію і зробить технологію акумуляторів доступнішою в усьому світі", — наголосив П'єремануеле Канепа.

Нагадаємо, компанія Hyundai Mobis розробила нове рішення для охолодження акумуляторів під назвою Pulsating Heat Pipe, що дає змогу запобігати перегріванню батарей під час надшвидкої зарядки електромобіля.

Зі свого боку тайванська компанія ProLogium оголосила, що її літій-керамічна батарея наступного покоління отримала новий сертифікат від незалежної компанії з перевірки безпеки та продуктивності TÜV Rheinland.