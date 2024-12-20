Прискорить відмову від газу та нафти: відкрито матеріал для "безпрецедентно" ефективних батарей

За словами вчених, нове відкриття дасть змогу зберігати великі обсяги "зеленої" енергії недорого і без шкоди для довкілля.

Related video

Дослідники з Університету Монаша здійснили прорив у технології зберігання енергії, виявивши, що ємність нового матеріалу для зберігання теплової енергії (TES) майже вдвічі вища, ніж у багатьох наявних матеріалів. Про це пише Tech Xplore.

Повідомляється, що новий матеріал являє собою суміш борної та бурштинової кислот. За словами вчених, він об'єднує три режими зберігання енергії, створюючи "тримодальну" систему, яка зберігає теплову енергію з "безпрецедентною" ефективністю. Матеріал може зберігати рекордні 600 МДж на м3 енергії та витримувати понад 1000 циклів нагрівання й охолодження.

"Об'єднавши три різні форми зберігання енергії в одному матеріалі, ми досягли рівня ефективності та продуктивності, який раніше був недосяжний", — заявила провідна авторка дослідження, докторка Кароліна Матушек.

Як зазначають науковці, нова "тримодальна" система дасть змогу підвищити ефективність батареї Карно — технології, що перетворює електричну енергію на теплову для зберігання, а потім назад в електрику за потреби. У батареї Карно згаданий матеріал потрібен як ключовий компонент для зберігання теплової енергії.

Важливо

"Зелена" енергія може бути доступна 24/7: що відомо про нові методи зберігання

"Здатність цього матеріалу функціонувати настільки ефективно в батареях Карно може змінити те, як ми зберігаємо поновлювану енергію", — підкреслила доктор Кароліна Матушек.

Дослідники також зазначили, борна і бурштинова кислоти недорогі та безпечні для природи. Це робить новий матеріал більш економічно ефективним і більш екологічно стійким, ніж поточна технологія літієвих батарей.

У статті йдеться про те, що відкриття вчених дасть змогу більш ефективно використовувати поновлювану енергію, значно прискоривши глобальну відмову від викопного палива.

Нагадаємо, група дослідників з Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши більш ефективне виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах.

Також повідомлялося, що дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв у США покращили продуктивність технології цинк-сірчаних акумуляторів, які розглядаються як альтернатива літій-іонним.