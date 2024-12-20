Ускорит отказ от газа и нефти: открыт материал для "беспрецедентно" эффективных батарей

По словам ученых, новое открытие позволит хранить большие объемы "зеленой" энергии недорого и без вреда для окружающей среды.

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Исследователи из Университета Монаша совершили прорыв в технологии хранения энергии, выявив, что емкость нового материала для хранения тепловой энергии (TES) почти в два раза выше, чем у многих существующих материалов. Об этом пишет Tech Xplore.

Сообщается, что новый материал являет собой смесь борной и янтарной кислот. По словам ученых, он объединяет три режима хранения энергии, создавая "тримодальную" систему, которая сохраняет тепловую энергию с "беспрецедентной" эффективностью. Материал может хранить рекордные 600 МДж на м3 энергии и выдерживать более 1000 циклов нагрева и охлаждения.

"Объединив три различных формы хранения энергии в одном материале, мы достигли уровня эффективности и производительности, который ранее был недостижим", — заявила ведущий автор исследования, доктор Каролина Матушек.

Как отмечают в ученые, новая "тримодальная" система позволит повысить эффективность батареи Карно — технологии, которая преобразует электрическую энергию в тепловую для хранения, а затем обратно в электричество при необходимости. В батарее Карно упомянутый материал нужен в качестве ключевого компонента для хранения тепловой энергии.

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"Способность этого материала функционировать столь эффективно в батареях Карно может изменить то, как мы храним возобновляемую энергию", — подчеркнула доктор Каролина Матушек.

Исследователи также отметили, борная и янтарная кислоты недороги и безопасны для природы. Это делает новый материал более экономически эффективным и более экологически устойчивым, чем текущая технология литиевых батарей.

В статье говорится, что открытие ученых позволит более эффективно использовать возобновляемую энергию, значительно ускорив глобальный отказ от ископаемого топлива.

Напомним, группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.

Также сообщалось, что исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в США улучшили производительность технологии цинк-серных аккумуляторов, которые рассматриваются как альтернатива литий-ионным.