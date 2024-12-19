Чиста енергія з "відходів": у Південній Кореї представили нову технологію (фото)

За словами вчених, нова розробка вирішує проблеми переробки органічних відходів, а також дає змогу ефективніше виробляти чистий водень.

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Група дослідників із Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши ефективніше виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах. Про це пише Tech Xplore.

Повідомляється, що біогаз, який утворюється в процесі мікробного розкладання органічних відходів, став перспективним джерелом для виробництва "зеленого" водню. За допомогою таких процесів, як паровий риформінг або піроліз за підвищених температур, біогаз може бути перетворений на водень.

Водночас наявні методи виробництва біогазу мають суттєві недоліки, зокрема викидають вуглекислий газ і потребують значних затрат енергії для підтримання високотемпературних умов. Це створює перешкоди для масштабної комерціалізації цих методів.

Щоб вирішити ці проблеми, вчені досліджують процес виробництва водню з використанням біоелектрохімічних осередків. У цьому процесі відходи та електрику подають у біоелектрохімічний осередок, де мікроорганізми споживають органічну речовину, вивільняючи електрони та іони водню, які об'єднуються для виробництва газоподібного водню.

Виробництво водню з "відходів" Фото: Корейський інститут енергетичних досліджень (KIER)

У виданні наголосили, що біоелектрохімічні комірки (БЕК) пропонують більш стійкий і економічно ефективний спосіб виробництва водню, ніж традиційні технології. Цей метод дає змогу працювати за низьких температур і виділяє набагато менше вуглекислого газу.

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Щоб подолати проблеми втрати потужності звичайних біоелектрохімічних осередків, дослідники вдосконалили базовий блок осередку та застосували його в процесі виробництва водню. Вони розробили технологію Zero-Gap — передову конструкцію осередку, яка мінімізує відстань між електродами осередку та сепаратором, забезпечуючи більш швидке передавання електронів і ефективніше виробництво водню.

Дослідницька група успішно застосувала розроблений біоелектрохімічний осередок у процесі виробництва водню, що призвело до збільшення виробництва електронів у 1,8 раза і збільшення виходу водню в 1,2 раза порівняно зі звичайними процесами. Та ж продуктивність була збережена в пілотних експериментах, що є важливим кроком на шляху до великомасштабного впровадження технології.

Порівняння нової структури комірки з традиційною Фото: Корейський інститут енергетичних досліджень (KIER)

"Ця технологічна розробка не тільки розв'язує екологічні та економічні проблеми переробки органічних відходів у Кореї, а й є значним проривом у високоефективному виробництві чистої водневої енергії", — заявив провідний дослідник Джва Инджін.

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