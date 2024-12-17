Учені наблизилися до створення "рясної" енергії за допомогою потужних лазерів

Термоядерний синтез розглядають як технологію, здатну в майбутньому забезпечити людство надійною, безпечною і чистою енергією.

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Австралійський стартап у галузі термоядерної енергетики HB11 Energy підписав угоду з найбільшим у світі постачальником інфраструктури потужних лазерів ELI ERIC щодо розроблення технології, яка могла б просунути вперед галузь термоядерної енергетики. Про це йдеться у пресрелізі HB11 Energy.

Повідомляється, що ця угода наближає HB11 Energy до того, щоб стати першим творцем "рясної, безпечної та чистої енергії". У межах домовленості ELI ERIC надасть HB11 Energy скоординований доступ до трьох лазерних установок світового класу.

Згідно з пресрелізом, ELI ERIC і HB11 Energy домовилися:

спільно розробляти та виготовляти високоточні мішені для експериментів із взаємодії з речовиною за допомогою потужного лазера;

розробляти та впроваджувати діагностичні інструменти для аналізу та вимірювання властивостей плазми під час взаємодії лазера з речовиною та в експериментах, пов'язаних із термоядерним синтезом;

проводити спільні та власні експериментальні кампанії на об'єкті ELI Beamlines;

підтримувати професійний розвиток молодих учених та інженерів;

публікувати спільні дослідницькі роботи в рецензованих журналах.

"ELI ERIC володіє унікальними лазерними можливостями, яких немає в Австралії, і які необхідні для просування термоядерного синтезу як чистої енергетичної технології. ELI ERIC використовуватиме переваги HB11 Energy як постачальника мікровиготовлених лазерних мішеней і термоядерних матеріалів, які розширять наукові можливості як ELI ERIC, так і HB11 Energy", — наголосив керівний директор HB11 Energy доктор Воррен Маккензі.

Нагадаємо, компанія Pacific Fusion планує використати імпульсну магнітну концепцію для отримання термоядерної енергії, яка живить сонце впродовж століть.

Своєю чергою дослідники з Принстонської лабораторії фізики плазми розробили нові моделі ШІ, які можуть значно поліпшити прогнозування нагріву плазми в експериментах із термоядерного синтезу.