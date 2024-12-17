Ученые приблизились к созданию "изобильной" энергии с помощью мощных лазеров

Термоядерный синтез рассматривается как технология, способная в будущем обеспечить человечество надежной, безопасной и чистой энергией.

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Австралийский стартап в области термоядерной энергетики HB11 Energy подписал соглашение с крупнейшим в мире поставщиком инфраструктуры мощных лазеров ELI ERIC о разработке технологии, которая могла бы продвинуть вперед отрасль термоядерной энергетики. Об этом говорится в пресс-релизе HB11 Energy.

Сообщается, что эта сделка приближает HB11 Energy к тому, чтобы стать первым создателем "изобильной, безопасной и чистой энергии". В рамках договоренности ELI ERIC предоставит HB11 Energy скоординированный доступ к трем лазерным установкам мирового класса.

Согласно пресс-релизу, ELI ERIC и HB11 Energy договорились:

совместно разрабатывать и изготавливать высокоточные мишени для экспериментов по взаимодействию с веществом с помощью мощного лазера;

разрабатывать и внедрять диагностические инструменты для анализа и измерения свойств плазмы при взаимодействии лазера с веществом и в экспериментах, связанных с термоядерным синтезом;

проводить совместные и собственные экспериментальные кампании на объекте ELI Beamlines;

поддерживать профессиональное развитие молодых ученых и инженеров;

публиковать совместные исследовательские работы в рецензируемых журналах.

"ELI ERIC обладает уникальными лазерными возможностями, которых нет в Австралии, и которые необходимы для продвижения термоядерного синтеза в качестве чистой энергетической технологии. ELI ERIC будет использовать преимущества HB11 Energy как поставщика микроизготовленных лазерных мишеней и термоядерных материалов, которые расширят научные возможности как ELI ERIC, так и HB11 Energy", — подчеркнул управляющий директор HB11 Energy доктор Уоррен Маккензи.

Напомним, компания Pacific Fusion планирует использовать импульсную магнитную концепцию для получения термоядерной энергии, которая питает солнце на протяжении столетий.

В свою очередь исследователи из Принстонской лаборатории физики плазмы разработали новые модели ИИ, которые могут значительно улучшить прогнозирование нагрева плазмы в экспериментах по термоядерному синтезу.