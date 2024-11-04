Ученые нашли способ добывать "безграничную" энергию: благодаря чему это работает

Американская фирма следует уникальной концепции импульсного магнитного синтеза для генерирования энергии.

Related video

Компания Pacific Fusion планирует использовать импульсную магнитную концепцию для достижения термоядерной энергии, которая питает солнце на протяжении столетий. Об этом пишет Interesting Engineering.

Импульсный магнитный термоядерный синтез использует большие импульсы электрического тока для создания огромных магнитных полей, сжатия и нагрева термоядерного топлива.

Генератор импульсов от Pacific Fusion

Компания утверждает, что ее технология основана на проверенных концепциях инерционного термоядерного синтеза, продемонстрированных в Национальных лабораториях США, чтобы обеспечить доступную, практичную и масштабируемую термоядерную систему.

Компания утверждает, что использует быстрорастущие, сильноточные импульсы для магнитного сжатия и нагрева небольших контейнеров с дейтерий-тритиевым топливом, доводя топливо до условий синтеза.

Pacific Fusion строит быстрый импульсатор, похожий на хорошо зарекомендовавшую себя машину Z от Sandia. Наш импульсатор стал эффективным и компактным благодаря десятилетиям достижений в области импульсной энергетики — особенно недавно продемонстрированному генератору Маркса с согласованным импедансом (IMG).

В 2022 году LLNL впервые продемонстрировала эту передовую технологию IMG, открыв эффективный и доступный способ надежного достижения условий инерционного синтеза, —заявляет компания.

Компания использует три основных компонента: модули импульсаторов, небольшую камеру термоядерного синтеза метрового масштаба и топливные контейнеры сантиметрового масштаба для критического процесса.

Модули импульсов хранят электричество в конденсаторах и высвобождают его в быстрых импульсах, которые доставляют эту энергию с помощью металлических импульсных трубок, которые мчатся к камере синтеза перед взрывом. Энергия из нескольких линий передачи соединяется с двумя электродами, которые пропускают ток через цель и электромагнитно сжимают его, вызывая синтез, согласно Американскому ядерному обществу.

Такой подход дает преимущества, которые снижают стоимость и сложность, включая высокую эффективность и массовую технологичность, компактную камеру синтеза и встроенную водную защиту, согласно компании.

Pacific Fusion утверждает, что будущая система производства энергии будет построена из небольших серийно выпускаемых блоков, называемых кирпичами (два конденсатора и переключатель), которые собираются в модули, помещающиеся в транспортные контейнеры. Их камера синтеза компактна и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает низкозатратное обслуживание.

В недавнем документе описывается технология Pacific Fusion, и компания утверждает, что ее цель — построить импульсный магнитный термоядерный драйвер с высоким коэффициентом усиления для достижения чистого усиления объекта, определяемого как выход термоядерной энергии, превышающий всю накопленную входную энергию.

Компания также заявляет, что начала проектировать компоненты и системы для коммерческой термоядерной системы.

Подавая эту энергию непосредственно в топливные капсулы с дейтерием-тритием, как в инерционном термоядерном синтезе, но с возможностью "магнитного сдавливания" топлива, основатели Pacific Fusion полагают, что их подход может расширить диапазон условий давления и времени удержания, при которых термоядерный синтез может быть достигнут в одной машине.

Модули импульсаторов могут быть оптимизированы для одновременного или ступенчатого поступления импульсов, согласно Американскому ядерному обществу.

Напомним, компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.

Также сообщалось, что во Франции впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией.