Учені знайшли спосіб добувати "безмежну" енергію: завдяки чому це працює

Американська фірма дотримується унікальної концепції імпульсного магнітного синтезу для генерування енергії.

Related video

Компанія Pacific Fusion планує використати імпульсну магнітну концепцію для досягнення термоядерної енергії, яка живить сонце впродовж століть. Про це пише Interesting Engineering.

Імпульсний магнітний термоядерний синтез використовує великі імпульси електричного струму для створення величезних магнітних полів, стиснення і нагрівання термоядерного палива.

Генератор імпульсів від Pacific Fusion

Компанія стверджує, що її технологія заснована на перевірених концепціях інерційного термоядерного синтезу, продемонстрованих у Національних лабораторіях США, щоб забезпечити доступну, практичну і масштабовану термоядерну систему.

Компанія стверджує, що використовує швидкозростаючі, сильноточні імпульси для магнітного стиснення і нагрівання невеликих контейнерів з дейтерій-тритієвим паливом, доводячи паливо до умов синтезу.

Pacific Fusion будує швидкий імпульсатор, схожий на машину Z від Sandia, що добре зарекомендувала себе. Наш імпульсатор став ефективним і компактним завдяки десятиліттям досягнень у галузі імпульсної енергетики — особливо нещодавно продемонстрованому генератору Маркса з узгодженим імпедансом (IMG).

У 2022 році LLNL вперше продемонструвала цю передову технологію IMG, відкривши ефективний і доступний спосіб надійного досягнення умов інерційного синтезу, — заявляє компанія.

Компанія використовує три основні компоненти: модулі імпульсаторів, невелику камеру термоядерного синтезу метрового масштабу і паливні контейнери сантиметрового масштабу для критичного процесу.

Модулі імпульсів зберігають електрику в конденсаторах і вивільняють її у швидких імпульсах, які доставляють цю енергію за допомогою металевих імпульсних трубок, що мчать до камери синтезу перед вибухом. Енергія з декількох ліній передачі з'єднується з двома електродами, які пропускають струм через ціль і електромагнітно стискають її, викликаючи синтез, згідно з Американським ядерним товариством.

Такий підхід дає переваги, які знижують вартість і складність, включно з високою ефективністю і масовою технологічністю, компактною камерою синтезу і вбудованим водним захистом, згідно з компанією.

Pacific Fusion стверджує, що майбутня система виробництва енергії буде побудована з невеликих серійно випущених блоків, так званих "цеглин" (два конденсатори і перемикач), які збирають у модулі, що вміщуються в транспортні контейнери. Їхня камера синтезу компактна і має циліндричну форму, що забезпечує низьковитратне обслуговування.

У нещодавньому документі описується технологія Pacific Fusion, і компанія стверджує, що її мета — побудувати імпульсний магнітний термоядерний драйвер з високим коефіцієнтом посилення для досягнення чистого посилення об'єкта, що визначається як вихід термоядерної енергії, що перевищує всю накопичену вхідну енергію.

Компанія також заявляє, що почала проєктувати компоненти і системи для комерційної термоядерної системи.

Подаючи цю енергію безпосередньо в паливні капсули з дейтерієм-тритієм, як в інерційному термоядерному синтезі, але з можливістю "магнітного стиснення" палива, засновники Pacific Fusion вважають, що їхній підхід може розширити діапазон умов тиску та часу утримання, за яких термоядерний синтез можна досягти в одній машині.

Модулі імпульсаторів можуть бути оптимізовані для одночасного або ступеневого надходження імпульсів, згідно з Американським ядерним товариством.

Нагадаємо, компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.

Також повідомлялося, що у Франції вперше використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником Unseenlabs і комерційною наземною станцією.