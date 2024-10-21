Новый проект США: сверхмощные лазеры позволят генерировать энергию "вечно" (фото)

Основной темой исследований станет лазерный термоядерный синтез. В случае успеха лазерная термоядерная энергия обещает безопасно генерировать практически неограниченную, устойчивую, безуглеродную энергию.

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В США вскоре начнется строительство нового исследовательского комплекса, расположенного на территории кампуса Foothills Университета штата Колорадо. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Сообщается, что здание будет называться Advanced Technology Lasers for Applications and Science (ATLAS) Facility. После завершения строительства на объекте будет установлена ​​модернизированная версия существующего сверхмощного лазера, разработанного в CSU, в сочетании с двумя новыми лазерами, предоставленными Marvel Fusion.

Основной темой исследований в ATLAS Facility станет лазерный термоядерный синтез. В случае успеха лазерная термоядерная технология обещает безопасно генерировать практически неограниченную, устойчивую, безуглеродную энергию.

Новый комплекс будет расположен рядом с существующими зданиями, ориентированными на лазерные исследования. Установка будет введена в эксплуатацию в середине 2026 года и станет результатом 40-летних исследований в области лазерных разработок.

Визуализация нового исследовательского центра Университета штата Колорадо Фото: Университет штата Колорадо

Помимо исследований в области термоядерного синтеза и фундаментальной науки, ATLAS Facility будет работать в таких областях, как медицина, где лазеры могут использоваться для подачи энергии в локализованную область для лечения опухолей. Другие потенциальные исследования на объекте включают литографию микрочипов и проектирование, а также детальную рентгеновскую визуализацию быстро движущихся объектов, таких как турбины двигателей самолетов в полном движении.

"Мы были лидером в лазерных исследованиях на протяжении десятилетий, и наш факультет продвигает критически важные технологии. Этот новый объект будет содержать один из самых мощных лазеров в мире и сделает CSU связующим звеном для исследований лазерного термоядерного синтеза", — заявила ректор Университета штата Колорадо Эми Парсон.

Напомним, компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.

Также сообщалось, что во Франции впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией.