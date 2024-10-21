Новий проєкт США: надпотужні лазери дадуть змогу генерувати енергію "вічно" (фото)

Основною темою досліджень стане лазерний термоядерний синтез. У разі успіху лазерна термоядерна енергія обіцяє безпечно генерувати практично необмежену, стійку, безвуглецеву енергію.

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У США незабаром розпочнеться будівництво нового дослідницького комплексу, розташованого на території кампусу Foothills Університету штату Колорадо. Про це йдеться на офіційному сайті навчального закладу.

Повідомляється, що будівля називатиметься Advanced Technology Lasers for Applications and Science (ATLAS) Facility. Після завершення будівництва на об'єкті буде встановлено модернізовану версію наявного надпотужного лазера, розробленого в CSU, у поєднанні з двома новими лазерами, наданими Marvel Fusion.

Основною темою досліджень в ATLAS Facility стане лазерний термоядерний синтез. У разі успіху лазерна термоядерна технологія обіцяє безпечно генерувати практично необмежену, стійку, безвуглецеву енергію.

Новий комплекс буде розташований поруч із наявними будівлями, орієнтованими на лазерні дослідження. Установка буде введена в експлуатацію в середині 2026 року і стане результатом 40-річних досліджень у галузі лазерних розробок.

Візуалізація нового дослідницького центру Університету штату Колорадо Фото: Університет штату Колорадо

Крім досліджень у сфері термоядерного синтезу і фундаментальної науки, ATLAS Facility працюватиме в таких галузях, як медицина, де лазери можуть використовуватися для подавання енергії в локалізовану ділянку для лікування пухлин. Інші потенційні дослідження на об'єкті охоплюють літографію мікрочипів і проєктування, а також детальну рентгенівську візуалізацію об'єктів, що швидко рухаються, як-от турбіни двигунів літаків у повному русі.

"Ми були лідером у лазерних дослідженнях протягом десятиліть, а наш факультет просуває критично важливі технології. Цей новий об'єкт міститиме один із найпотужніших лазерів у світі та зробить CSU сполучною ланкою для досліджень лазерного термоядерного синтезу", — заявила ректорка Університету штату Колорадо Емі Парсон.

Нагадаємо, компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.

Також повідомлялося, що у Франції вперше використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником Unseenlabs і комерційною наземною станцією.