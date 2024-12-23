"В 50 раз дешевле лития": батареи из соли получили на 15% большую плотность энергии

По мнению исследователей, натрий-ионные аккумуляторы являются перспективной альтернативой литий-ионным, так как они дешевле и проще в производстве.

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Международная группа ученых, в том числе из лаборатории Canepa при Хьюстонском университете, разработала новый тип материала для натрий-ионных аккумуляторов, который может сделать их более эффективными и повысить их плотности энергии. Об это говорится в пресс-релизе на сайте Хьюстонского университета.

Новый материал – это фосфат натрия ванадия с химической формулой Na x V 2 (PO 4) 3. В отличие от существующих материалов, он имеет уникальный способ обработки натрия, что позволяет ему работать как однофазная система. Это позволяет ему оставаться стабильным во время зарядки и разрядки, обеспечивая при этом постоянное напряжение 3,7 вольта.

На основе нового материала ученые создали прототип аккумулятора, добившись увеличения плотности энергии более чем на 15% по сравнению со старыми батареями данного типа. Материал позволил повысить плотность энергии натрий-ионных батарей с 396 Вт·ч/кг до 458 Вт·ч/кг.

"Батарея может работать более эффективно, не ставя под угрозу стабильность электродов. Это меняет правила игры для натрий-ионной технологии", — заявил доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Пьеремануэле Канепа.

Исследователи рассматривают натрий-ионные аккумуляторы как перспективную альтернативу литий-ионным, которые сегодня используются во всем, от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Литий является относительно редким материалом. Кроме того, его дорого и трудно добывать.

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"Натрий почти в 50 раз дешевле лития и может даже добываться из морской воды, что делает его гораздо более устойчивым вариантом для крупномасштабного хранения энергии. Натрий-ионные аккумуляторы могут быть дешевле и проще в производстве, что поможет снизить зависимость от лития и сделает технологию аккумуляторов более доступной во всем мире", — почеркнул Пьеремануэле Канепа.

Напомним, компания Hyundai Mobis разработала новое решение для охлаждения аккумуляторов под названием Pulsating Heat Pipe, которое позволяет предотвращать перегрев батарей во время сверхбыстрой зарядки электромобиля.

В свою очередь тайваньская компания ProLogium объявила, что ее литий-керамическая батарея следующего поколения получила новый сертификат от независимой компании по проверке безопасности и производительности TÜV Rheinland.