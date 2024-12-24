Альтернатива акумуляторам: Китай створює "найбільше у світі" сховище енергії

Проєкт компанії Huaneng розрахований на 330 циклів заряду-розряду на рік і перевершує наявні технології за загальною ефективністю.

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Китайська компанія Huaneng Group запустила другу фазу свого проєкту зі зберігання енергії стисненим повітрям (CAES) на основі соляної печери Цзіньтань у Чанчжоу, провінція Цзянсу. Про це пише портал Interesting Engineering.

Очікується, що проєкт Huaneng Group стане найбільшим у світі об'єктом CAES. На першому етапі його реалізації було встановлено блок потужністю 60 МВт, що дало експлуатаційну інформацію, необхідну для масштабування на другому етапі.

Друга фаза проєкту Цзіньтан включатиме два додаткові блоки CAES без використання палива потужністю 350 МВт із загальною ємністю зберігання 1,2 млн кубометрів. Це дасть змогу зберігати до 2,8 ГВт-год електроенергії за одну повну зарядку — більше, ніж будь-який з наявних об'єктів CAES.

За даними видання, проєкт розрахований на 330 циклів заряду-розряду на рік і перевершує наявні технології як з вироблення електроенергії окремим блоком, так і за загальною ефективністю системи. Він також забезпечує нульові викиди вуглецю і ефективність перетворення енергії, що перевищує 60%.

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Як пояснюють в Університеті Цінхуа, зберігання енергії стисненим повітрям у соляній печері полягає у використанні величезної порожнини, утвореної під час видобутку водорозчинної солі, стисненні повітря в соляній печері в місцях спаду споживання енергії та випусків стисненого повітря для вироблення електроенергії в місцях піків споживання енергії, щоб регулювати подавання енергії шляхом згладжування піків та заповнення долин.

Нагадаємо, американський стартап Quino Energy, який розробив нетипові проточні акумулятори, розпочав перший у своєму роді проєкт із перетворення колишніх нафтових резервуарів на сховища поновлюваної енергії.

Також повідомлялося, що міжнародна група вчених розробила новий тип матеріалу для натрій-іонних акумуляторів, який може зробити їх більш ефективними і підвищити їхню щільність енергії.