Альтернатива аккумуляторам: Китай создает "крупнейшее в мире" хранилище энергии

Проект компании Huaneng рассчитан на 330 циклов заряда-разряда в год и превосходит существующие технологии по общей эффективности.

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Китайская компания Huaneng Group запустила вторую фазу своего проекта по хранению энергии сжатым воздухом (CAES) на основе соляной пещеры Цзиньтань в Чанчжоу, провинция Цзянсу. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Ожидается, что проект Huaneng Group станет крупнейшим в мире объектом CAES. На первом этапе его реализации был установлен блок мощностью 60 МВт, что дало эксплуатационную информацию, необходимую для масштабирования на втором этапе.

Вторая фаза проекта Цзиньтан будет включать два дополнительных блока CAES без использования топлива мощностью 350 МВт с общей емкостью хранения 1,2 млн кубометров. Это позволит хранить до 2,8 ГВт·ч электроэнергии за одну полную зарядку — больше, чем любой из существующих объектов CAES.

По данным издания, проект рассчитан на 330 циклов заряда-разряда в год и превосходит существующие технологии как по выработке электроэнергии отдельным блоком, так и по общей эффективности системы. Он также обеспечивает нулевые выбросы углерода и эффективность преобразования энергии, превышающую 60%.

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Как объясняют в Университете Цинхуа, хранение энергии сжатым воздухом в соляной пещере заключается в использовании огромной полости, образованной при добыче водорастворимой соли, сжатии воздуха в соляной пещере в местах спада потребления энергии и выпуске сжатого воздуха для выработки электроэнергии в местах пиков потребления энергии, чтобы регулировать подачу энергии путем сглаживания пиков и заполнения долин.

Напомним, американский стартап Quino Energy, разработавший нетипичные проточные аккумуляторы, приступил к первому в своем роде проекту по превращению бывших нефтяных резервуаров в хранилища возобновляемой энергии.

Также сообщалось, что международная группа ученых разработала новый тип материала для натрий-ионных аккумуляторов, который может сделать их более эффективными и повысить их плотность энергии.