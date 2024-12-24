Нефтяные резервуары станут батареями для "зеленой" энергии: детали нового проекта

Разработчик передовых аккумуляторов намерен перепрофилировать старые резервуары для хранения нефти в проточные батареи.

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Американский стартап Quino Energy, разработавший нетипичные проточные аккумуляторы, приступил к первому в своем роде проекту по превращению бывших резервуаров в хранилища возобновляемой энергии. Об этом пишет портал CleanTechnica.

В статье говорится, по мере сворачивания нефтяной промышленности нефтебазы по всей территории США могут быть преобразованы в фермы проточных аккумуляторов. По данным Агентства энергетической информации США, существующие в стране нефтехранилища могут вместить проточных аккумуляторов на 4 ТВт⋅ч

Так, компания Quino Energy разработала новую формулу проточной батареи на водной основе, использующую хиноны (класс органических молекул). Компания получила грант в размере 2,6 млн долларов США для демонстрации того, что резервуары для хранения нефти из углеродистой стали можно перепрофилировать в проточные батареи.

По данным портала, стартап построит и будет эксплуатировать проект лабораторного масштаба мощностью 3 кВт/24 кВт·ч. Эта система позволит быстро выявлять и устранять любые потенциальные проблемы.

В Quino Energy ожидают, что проект продемонстрирует сокращение расходов по сравнению с установкой других формул проточных батарей и по сравнению с литий-железо-фосфатными батареями на 30–40%. В компании также подчеркнули, что стратегия "батарея-масляный бак" экономит пространство.

"При полном заполнении два бака объемом 75 000 кубических метров могут вмещать до 3 ГВт·ч энергии на площади, которая примерно в три раза меньше, чем эквивалентная основная установка литий-ионно-фосфатных (LFP) батарей", — утверждают в Quino Energy.

Напомним, в Австралии производитель электроэнергии из Квинсленда CleanCo Queensland запускает пилотную версию крупнейшей в стране системы хранения энергии на основе натрий-серных аккумуляторных батарей длительного действия.

Также сообщалось, что исследователи из Университета Монаша совершили прорыв в технологии хранения энергии, выявив, что емкость нового материала для хранения тепловой энергии почти в два раза выше, чем у многих существующих материалов.