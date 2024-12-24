Нафтові резервуари стануть батареями для "зеленої" енергії: деталі нового проєкту

Розробник передових акумуляторів має намір перепрофілювати старі резервуари для зберігання нафти на проточні батареї.

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Американський стартап Quino Energy, який розробив нетипові проточні акумулятори, розпочав перший у своєму роді проєкт із перетворення колишніх резервуарів на сховища поновлюваної енергії. Про це пише портал CleanTechnica.

У статті йдеться про те, що в міру згортання нафтової промисловості нафтобази по всій території США можуть бути перетворені на ферми проточних акумуляторів. За даними Агентства енергетичної інформації США, наявні в країні нафтосховища можуть вмістити проточних акумуляторів на 4 ТВт⋅год.

Так, компанія Quino Energy розробила нову формулу проточної батареї на водній основі, що використовує хінони (клас органічних молекул). Компанія отримала грант у розмірі 2,6 млн доларів США для демонстрації того, що резервуари для зберігання нафти з вуглецевої сталі можна перепрофілювати в проточні батареї.

За даними порталу, стартап побудує й експлуатуватиме проєкт лабораторного масштабу потужністю 3 кВт/24 кВт-год. Ця система дасть змогу швидко виявляти й усувати будь-які потенційні проблеми.

У Quino Energy очікують, що проєкт продемонструє скорочення витрат порівняно з установкою інших формул проточних батарей і порівняно з літій-залізо-фосфатними батареями на 30-40%. У компанії також підкреслили, що стратегія "батарея-масляний бак" економить простір.

"За умови повного заповнення два баки об'ємом 75 000 кубічних метрів можуть вміщати до 3 ГВт-год енергії на площі, що приблизно втричі менша за еквівалентну основну установку літій-іонно-фосфатних (LFP) батарей", — стверджують у Quino Energy.

Нагадаємо, в Австралії виробник електроенергії з Квінсленда CleanCo Queensland запускає пілотну версію найбільшої в країні системи зберігання енергії на основі натрій-сірчаних акумуляторних батарей тривалої дії.

Також повідомлялося, що дослідники з Університету Монаша здійснили прорив у технології зберігання енергії, виявивши, що ємність нового матеріалу для зберігання теплової енергії майже вдвічі вища, ніж у багатьох наявних матеріалів.