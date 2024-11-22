Для "зеленої" енергії: передова батарея змінить стару вугільну електростанцію

Система на основі натрій-сірчаних акумуляторів потужністю 1,5 МВт може зберігати поновлювану енергію до шести годин.

В Австралії виробник електроенергії з Квінсленда CleanCo Queensland запускає пілотну версію найбільшої в країні системи зберігання енергії на основі натрій-сірчаних (NAS) акумуляторних батарей тривалої дії (BESS), підключеної до мережі. Про це йдеться у пресрелізі CleanCo.

Повідомляється, що передова технологія натрій-сірчаних акумуляторів, розроблена компанією Allset Energy, розширить можливості CleanCo зі стабільного постачання енергії з низьким рівнем викидів, а також підтримає перехід штату на поновлювані джерела енергії. Завдяки модульній конструкції, акумулятор можна розширити до гігаватного масштабу.

Система зберігання енергії на основі натрій-сірчаних батарей Фото: CleanCo Queensland

За даними компанії, батарея NAS потужністю 1,5 МВт у Суонбанку забезпечить щонайменше шість годин зберігання "зеленої" енергії. Вона стане однією з перших у Квінсленді та найбільшою підключеною до мережі натрій-сірчаною батареєю в Австралії.

"Ця батарея являє собою захопливий крок уперед у місії CleanCo з просування Квінсленда до нульового рівня викидів", — заявив генеральний директор компанії Том Меткалф.

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CleanCo має намір розгорнути пілотний проєкт на місці однієї з виведених з експлуатації вугільних електростанцій Swanbank. Місцезнаходження ідеально підходить для розміщення NAS, враховуючи його близькість до найбільшого споживача енергії в Квінсленді.

Нагадаємо, американський стартап Verified Carbon і голландський Return Carbon об'єднаються з голландським постачальником технологій DAC Skytree для реалізації проєкту Concho, спрямованого на видалення з атмосфери вуглекислого газу з використанням енергії вітру.

Зі свого боку американська компанія Nautilus Solar Energy запустила проєкт сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на місці заводу з переробки плат CGA, що забруднював навколишнє середовище.