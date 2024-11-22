Для "зеленой" энергии: передовая батарея преобразит старую угольную электростанцию
Система на основе натрий-серных аккумуляторов мощностью 1,5 МВт может хранить возобновляемую энергию до шести часов.
В Австралии производитель электроэнергии из Квинсленда CleanCo Queensland запускает пилотную версию крупнейшей в стране системы хранения энергии на основе натрий-серных (NAS) аккумуляторных батарей длительного действия (BESS), подключенной к сети. Об этом говорится в пресс-релизе CleanCo.
Сообщается, что передовая технология натрий-серных аккумуляторов, разработанная компанией Allset Energy, расширит возможности CleanCo по стабильной поставке энергии с низким уровнем выбросов, а также поддержит переход штата на возобновляемые источники энергии. Благодаря модульной конструкции, аккумулятор можно расширить до гигаваттного масштаба.
По данным компании, батарея NAS мощностью 1,5 МВт в Суонбанке обеспечит не менее шести часов хранения "зеленой" энергии. Она станет одной из первых в Квинсленде и крупнейшей подключенной к сети натрий-серной батареей в Австралии.
"Эта батарея представляет собой захватывающий шаг вперед в миссии CleanCo по продвижению Квинсленда к нулевому уровню выбросов", — заявил генеральный директор компании Том Меткалф.Важно
CleanCo намерена развернуть пилотный проект на месте одной из выведенных из эксплуатации угольных электростанций Swanbank. Местоположение идеально подходит для размещения NAS, учитывая его близость к крупнейшему потребителю энергии в Квинсленде.
Напомним, американский стартап Verified Carbon и голландский Return Carbon объединятся с голландским поставщиком технологий DAC Skytree для реализации проекта Concho, направленного на удаления из атмосферы углекислого газа с использованием энергии ветра.
В свою очередь американская компания Nautilus Solar Energy запустила проект солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на месте завода по переработке плат CGA, загрязнявшего окружающую среду.