Для "зеленой" энергии: передовая батарея преобразит старую угольную электростанцию

Система на основе натрий-серных аккумуляторов мощностью 1,5 МВт может хранить возобновляемую энергию до шести часов.

В Австралии производитель электроэнергии из Квинсленда CleanCo Queensland запускает пилотную версию крупнейшей в стране системы хранения энергии на основе натрий-серных (NAS) аккумуляторных батарей длительного действия (BESS), подключенной к сети. Об этом говорится в пресс-релизе CleanCo.

Сообщается, что передовая технология натрий-серных аккумуляторов, разработанная компанией Allset Energy, расширит возможности CleanCo по стабильной поставке энергии с низким уровнем выбросов, а также поддержит переход штата на возобновляемые источники энергии. Благодаря модульной конструкции, аккумулятор можно расширить до гигаваттного масштаба.

Фото: CleanCo Queensland

По данным компании, батарея NAS мощностью 1,5 МВт в Суонбанке обеспечит не менее шести часов хранения "зеленой" энергии. Она станет одной из первых в Квинсленде и крупнейшей подключенной к сети натрий-серной батареей в Австралии.

"Эта батарея представляет собой захватывающий шаг вперед в миссии CleanCo по продвижению Квинсленда к нулевому уровню выбросов", — заявил генеральный директор компании Том Меткалф.

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CleanCo намерена развернуть пилотный проект на месте одной из выведенных из эксплуатации угольных электростанций Swanbank. Местоположение идеально подходит для размещения NAS, учитывая его близость к крупнейшему потребителю энергии в Квинсленде.

Напомним, американский стартап Verified Carbon и голландский Return Carbon объединятся с голландским поставщиком технологий DAC Skytree для реализации проекта Concho, направленного на удаления из атмосферы углекислого газа с использованием энергии ветра.

В свою очередь американская компания Nautilus Solar Energy запустила проект солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на месте завода по переработке плат CGA, загрязнявшего окружающую среду.