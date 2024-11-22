Ветряные турбины будут "очищать" воздух от CO2: что известно об инновационном проекте

Проект Concho будет использовать технологию DAC и энергию от ветряной станции, чтобы улавливать до 500 000 тонн углекислого газа в год.

Американский стартап Verified Carbon и голландский Return Carbon объединятся с голландским поставщиком технологий DAC Skytree для реализации проекта Concho, направленного на удаления из атмосферы углекислого газа с использованием энергии ветра. Об этом пишет PR Newswire.

Проект Concho будет развернут в округе Том Грин, штат Техас. Он станет первым в мире центром по прямому улавливанию углерода в воздухе (DAC), который будет работать исключительно на ветровой энергии. Ожидается, что на первом этапе проект будет удалять из атмосферы 50 000 тонн CO₂ в год, а в будущем его возможности возрастут до 500 000 тонн в год.

Сообщается, что Concho будет получать электроэнергию от новой ветряной электростанции, которая будет построена компанией Greenalia. Технология DAC, лежащая в основе проекта, будет предоставлена компанией по удалению углерода ​​Skytree.

"Проект Concho — это значительный шаг вперед в масштабировании DAC", — заявил управляющий директор Return Carbon Мартейн Фервурд.

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Согласно пресс-релизу, Concho будет включать в себя подключенный массив блоков Skytree Stratus DAC. Технология DAC Skytree непрерывно оптимизирует использование энергии и снижает ее потребление, обеспечивая при этом оптимальную эффективность улавливания CO2.

"Проект Concho — это первое в своем роде сотрудничество, которое открывает двери для еще более амбициозных и преобразующих проектов по удалению углерода", — отметила вице-президент по Северной Америке в Skytree Елена Никонова.

Напомним, американская компания Nautilus Solar Energy запустила проект солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на месте завода по переработке плат CGA, загрязнявшего окружающую среду.

Также сообщалось, что в Северном море введена в эксплуатацию первая в мире ферма по выращиванию морских водорослей промышленного масштаба на морской ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid.