Ветряные турбины будут "очищать" воздух от CO2: что известно об инновационном проекте
Проект Concho будет использовать технологию DAC и энергию от ветряной станции, чтобы улавливать до 500 000 тонн углекислого газа в год.
Американский стартап Verified Carbon и голландский Return Carbon объединятся с голландским поставщиком технологий DAC Skytree для реализации проекта Concho, направленного на удаления из атмосферы углекислого газа с использованием энергии ветра. Об этом пишет PR Newswire.
Проект Concho будет развернут в округе Том Грин, штат Техас. Он станет первым в мире центром по прямому улавливанию углерода в воздухе (DAC), который будет работать исключительно на ветровой энергии. Ожидается, что на первом этапе проект будет удалять из атмосферы 50 000 тонн CO₂ в год, а в будущем его возможности возрастут до 500 000 тонн в год.
Сообщается, что Concho будет получать электроэнергию от новой ветряной электростанции, которая будет построена компанией Greenalia. Технология DAC, лежащая в основе проекта, будет предоставлена компанией по удалению углерода Skytree.
"Проект Concho — это значительный шаг вперед в масштабировании DAC", — заявил управляющий директор Return Carbon Мартейн Фервурд.Важно
Согласно пресс-релизу, Concho будет включать в себя подключенный массив блоков Skytree Stratus DAC. Технология DAC Skytree непрерывно оптимизирует использование энергии и снижает ее потребление, обеспечивая при этом оптимальную эффективность улавливания CO2.
"Проект Concho — это первое в своем роде сотрудничество, которое открывает двери для еще более амбициозных и преобразующих проектов по удалению углерода", — отметила вице-президент по Северной Америке в Skytree Елена Никонова.
Напомним, американская компания Nautilus Solar Energy запустила проект солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на месте завода по переработке плат CGA, загрязнявшего окружающую среду.
Также сообщалось, что в Северном море введена в эксплуатацию первая в мире ферма по выращиванию морских водорослей промышленного масштаба на морской ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid.