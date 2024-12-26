Безопаснее и служит дольше: представлена усовершенствованная гелевая батарея

Новый аккумулятор не требует обслуживания, устойчив к утечкам и отличается высокой стабильностью, утверждает производитель.

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Итальянская компания Axess Power в сотрудничестве с ведущим лидером в сфере оптовой торговли аккумуляторами на Ближнем Востоке AAGE International объявили о выпуске новой усовершенствованной гелевой батареи. Об этом пишет портал Middle East NorthAfrica Financial Network.

Производитель утверждает, что новый продукт задает стандарты производительности аккумуляторов. Усовершенствованная гелевая батарея позиционируется как надежная, долговечная и безопасная. Кроме того, она экологична и полностью пригодна для вторичной переработки.

В пресс-релизе говорится, что улучшенная гелевая батарея подходит для применения в различных областях: от критически важного резервного питания и хранения возобновляемой энергии до промышленных и коммерческих систем.

Благодаря усовершенствованной технологии GEL аккумулятор представляет собой не требующее обслуживания, устойчивое к утечкам и высокостабильное решение, которое может удовлетворить растущие потребности в энергии.

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"Благодаря более длительному сроку службы, большей экологической устойчивости и повышенной безопасности новый усовершенствованный гелевый аккумулятор гарантирует, что наши клиенты могут рассчитывать на надежное питание, независимо от области применения или среды", — заявил представитель Axess Power.

Напомним, южнокорейская исследовательская группа из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) разработала решение, которое позволяет сохранять 84,3% емкости аккумулятора даже после 700 циклов заряда-разряда.

Также сообщалось, что международная группа ученых разработала новый тип материала для натрий-ионных аккумуляторов, который может сделать их более эффективными и повысить их плотность энергии.