Ефективніше і дешевше: вчені знайшли спосіб поліпшити передові проточні батареї

За словами дослідників, новий прорив допоможе в розробці ефективних і економічно вигідних акумуляторів у майбутньому.

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Дослідники з Імперського коледжу Лондона у співпраці з командами Даляньського інституту хімічної фізики (DICP) і провідною промисловою компанією BP розробили новий клас іонообмінних мембран, призначених для підвищення ефективності й довговічності окисно-відновних проточних батарей (РВБ). Про це йдеться в пресрелізі на сайті Імперського коледжу Лондона.

Повідомляють, що проточні редокс-батареї — це перспективна технологія для великомасштабного, довгострокового зберігання енергії, зокрема для балансування попиту і пропозиції в системах відновлюваної енергії, таких як сонячна і вітрова.

У рамках нового дослідження вчені розробили для цих батарей матеріал, який поєднує в собі хорошу іонну провідність із високою механічною та хімічною стабільністю. Йдеться про сульфовані мембрани PEEK з власною мікропористістю, які мають сильно взаємопов'язані водні канали, що забезпечують високу ефективність і зниження втрат енергії під час роботи акумулятора.

"Завдяки адаптації процесу сульфування та включенню мікропористої архітектури мембрани досягають чудових показників продуктивності, зокрема, покращеної іонної провідності, що долає компроміс між іонною провідністю та селективністю", — зазначив провідний автор дослідження доктор Тобі Вонг.

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За словами вчених, мембрани також продемонстрували високу хімічну стабільність і стійкість до деградації в суворих лужних середовищах типових RFB. Дослідники підкреслили, що поєднання викривлених мономерів з комерційно життєздатними полімерними хіміями також може знизити виробничі витрати, що робить їх перспективними кандидатами на заміну комерційних мембран Nafion.

"Ця інновація наближає нас на один крок до реалізації сталого енергетичного майбутнього", — заявив доктор Цілей Сонг.

Нагадаємо, компанії LG Energy Solution (LGES) у співпраці з Qualcomm Technologies презентувала нове рішення для системи управління батареями (BMS), що дає змогу швидше й точніше виявляти проблеми в акумуляторах, зокрема ризики перегріву.

Зі свого боку італійська компанія Axess Power у співпраці з провідним лідером у сфері оптової торгівлі акумуляторами на Близькому Сході AAGE International оголосили про випуск нової вдосконаленої гелевої батареї.