Мозг растворяется все быстрее: ученые заявили об опасности для "биологически старых" людей

Объем серого вещества в нашей голове, хоть и не влияет напрямую на наши умственные способности, косвенно может быть связан с рядом опасных осложнений. Ученые выяснили, что когда наш организм быстро стареет, мы теряем его объем катастрофически быстро.

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Недавнее исследование ученых обнаружило критическую связь между ускоренным биологическим старением и структурными изменениями нашего мозга. Исследователи выяснили, что объем серого вещества напрямую влияет на темпы общего старения организма, что открывает другую сторону важности его количества, пусть его и никогда не связывали с умственными способностями, пишет PsyPost.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorders и проведенном Чжан Фэном, заместителем декана в области молекулярной эпидемиологии и биоинформатики Научного центра здравоохранения Сианьского университета Цзяотун, и его коллегами, использовались современные биомаркеры и данные визуализации для изучения того, как биологический возраст влияет на объем мозга.

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Полученные учеными результаты показали, что, хотя хронологический возраст традиционно определял развитие старения, он не в полной мере отражает индивидуальную изменчивость этих процессов. Для оценки биологического старения в исследовании использовались две метрики — метод Клемера-Дубала (KDM) и PhenoAge, полученные на основе таких биомаркеров крови, как альбумин и С-реактивный белок.

Метод KDM и PhenoAge — это передовые научные инструменты, позволяющие оценить биологический возраст человека на основе показателей здоровья, содержащихся в его крови, таких как уровень белка и следы наличия воспалений. Эти методы дают более подробное представление о том, насколько быстро человек биологически стареет по сравнению с фактическими годами жизни, помогая ученым оценить риски для здоровья, не ограничиваясь подсчетом лет. Используя данные UK Biobank о 14 725 участниках, исследователи соотнесли эти показатели с объемами мозга, измеренными с помощью МРТ.

Значительное снижение объемов наблюдалось в важнейших областях, включая серое вещество, белое вещество, гиппокамп и таламус, у людей, демонстрирующих более высокую скорость биологического старения. Эти результаты оставались устойчивыми даже после корректировки таких переменных, как индекс массы тела, социально-экономический статус и уровень физической активности.

В ходе исследования учеными также были выявлены явные демографические различия. Так, у женщин и более молодых людей (до 55 лет) наблюдалась более сильная связь между ускоренным биологическим старением и потерей объема мозга. Кроме того, у всех участников из социальноэкономических слоев наблюдалось более значительное уменьшение объема мозга, что заставило авторов предположить, что экологические факторы могут усугублять последствия биологического старения.

Однако данное кросс-секционное исследование не позволяет установить причинно-следственную связь, а его выборка, состоящая преимущественно из белых, ограничивает возможности более широкого применения на глобальное население планеты, заявили ученые. Тем не менее, полученные результаты открывают потенциальные возможности для принятия мер, направленных на замедление биологического старения, чтобы потенциально смягчить ухудшение здоровья мозга у миллионов людей. Раннее обнаружение и терапия, ориентированная на биомаркеры, могут оказать неоценимую помощь в решении проблемы нейродегенерации, связанной со старением.

Мировая статистика свидетельствует о растущем беспокойстве по поводу старения населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году почти 20% населения Земли будет старше 60 лет, что повышает потребность в исследованиях таких связанных с биологическим старением состояний, как деменция.

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