Удар по предрассудкам: 60-летняя Моника Белуччи снялась в прозрачном платье (фото)

Кинодива позировала в ансамблях от самых роскошных мировых брендов и бриллиантовых украшениях от ювелирного дома Cartier, лицом которого является много лет.

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Итальянская актриса и модель Моника Белуччи бросила новый вызов правилам и избитому мнению о том, что с возрастом женщина становится менее красивой и желанной. Кинодива украсила обложку и страницы нового номера журнала Telva. Он был посвящен выдающимся женщинам. Кроме Моники Беллуччи, сыгравшей в театральной постановке Марию Каллас, его героинями стали активистка по борьбе с раком Лола Мантерола и актрисы Селеста Далла Порта и Хуана Акоста.

В объективе известного испанского фотографа Хесуса Иснарда 60-летняя знаменитость предстала в черном ансамбле, состоящем из прозрачной длинной юбки и такой же прозрачной черной блузки от Yves Saint Laurent. Образ дополняли украшения Cartier и туфли на шпильке от Christian Louboutin.

На другом фото она позирует в "голом" платье-сетке в черный горошек от Louis Vuitton. Грудь актрисы закрывает непрозрачная ткань, а по центру юбки идет широкая черная полоса. На ее шее можно заметить роскошное колье от Cartier, а на ногах – туфли от Christian Louboutin.

Во время фотосессии Моника также примерила оранжевое платье от Jean Paul Gaultier со знаменитым конусоподобным лифом.

Среди других снимков впечатляет кадр, где она – образе Марии Каллас. Актриса прислонилась к своему изображению в зеркале, одетая в полупрозрачный ансамбль.

Моника Белуччи в образе Марии Каллас Фото: telva/instagram Фото: telva/instagram

Итальянка – любимая модель фотографов с мировым именем и много раз появлялась на обложках самых престижных глянцев. Недавно она опубликовала 7 из 37 ее обложек для журнала Elle. На каждой из них Моника изображена в разные периоды своей жизни и карьеры.

Сейчас 60-летняя кинодива счастлива в отношениях с американским режиссером Тимом Бертоном. Пара, подтвердившая свой роман, вместе посещает светские мероприятия, и Белуччи говорит, что встретила идеального мужчину своей жизни.

Ранее Фокус писал про семь романов актрисы.