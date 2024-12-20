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Стиль жизни

Звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби выходит замуж (фото)

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Фото: vanessa__kirby | Ванесса Кирби

Звезда экрана и спортсмен Пол Рабиль встречаются около двух лет. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

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36-летняя английская актриса Ванесса Кирби выходит замуж. Об этом пишет Page Six.

Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Маргарет в историческом хите Netflix, и спортсмен Пол Рабиль помолвлены, как сообщает источник издания, после двух лет совместной жизни.

Пара впервые вызвала слухи о романе, когда их заметили во время прогулки за руки по Нью-Йорку в октябре 2022 года.

В ноябре 2023 года пара официально подтвердила домыслы в Instagram, когда 39-летний Рабиль опубликовал совместные фотографии с Ванессой и написал: "С той самой минуты, когда мы впервые встретились в Де-Мойне, путешествуя по миру, жизнь намного лучше, целеустремленнее и прекраснее с тобой".

Ванесса Кирби и Пол Рабиль

Ванесса Кирби ранее встречалась с Каллумом Тернером, ее коллегой по фильму "Королева и страна" 2014 года. В настоящее время актер в отношениях с певицей Дуа Липой.

Помимо "Короны", Кирби снималась в других исторических проектах, в частности, фильме "Наполеон" Ридли Скотта. Она сыграла жену главного героя (самого Наполеона воплотил на экране Хоакин Феникс).

Ванесса Кирби и Пол Рабиль Fullscreen
Ванесса Кирби и Пол Рабиль
Фото: Соцмережі

В настоящее время жених Ванессы Кирби является президентом и соучредителем Премьер-лиги лакросса, а также руководит компанией Rabil Companies, которая занимается популяризацией этого вида спорта. Ранее Пол Рабиль встречался с актрисой Эйзой Гонсалес, а с 2014 по 2017 год был женат на Келли Бергер.

Напомним, певица Селена Гомес выходит замуж.

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