Зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі виходить заміж (фото)

Зірка екрану та спортсмен Пол Рабіль зустрічаються близько двох років. Вони тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

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36-річна англійська акторка Ванесса Кірбі виходить заміж. Про це пише Page Six.

Зірка серіалу "Корона", яка зіграла принцесу Маргарет в історичному хіті Netflix, і спортсмен Пол Рабіль заручені, як повідомляє джерело видання, після двох років спільного життя.

Пара вперше викликала чутки про роман, коли їх помітили під час прогулянки за руки по Нью-Йорку в жовтні 2022 року.

У листопаді 2023 року пара офіційно підтвердила домисли в Instagram, коли 39-річний Рабіль опублікував спільні фотографії з Ванессою та написав: "З тієї самої хвилини, коли ми вперше зустрілися в Де-Мойні, подорожуючи світом, життя набагато краще, цілеспрямованіше і прекрасніше з тобою".

Ванесса Кірбі та Пол Рабіль

Ванесса Кірбі раніше зустрічалася з Каллумом Тернером, її колегою з фільму "Королева і країна" 2014 року. Наразі актор у стосунках зі співачкою Дуа Ліпою.

Окрім "Корони", Кірбі знімалася в інших історичних проєктах, зокрема, фільмі "Наполеон" Рідлі Скотта. Вона зіграла дружину головного героя (самого Наполеона втілив на екрані Гоакін Фенікс).

Ванесса Кірбі та Пол Рабіль Фото: Соцмережі

Наразі наречений Ванесси Кірбі є президентом і співзасновником Прем'єр-ліги лакросу, а також керує компанією Rabil Companies, яка займається популяризацією цього виду спорту. Раніше Пол Рабіль зустрічався з акторкою Ейзою Гонсалес, а з 2014 по 2017 рік був одружений з Келлі Бергер.

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