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Стиль життя

Зірка серіалу "Корона" Ванесса Кірбі виходить заміж (фото)

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Фото: vanessa__kirby | Ванесса Кірбі

Зірка екрану та спортсмен Пол Рабіль зустрічаються близько двох років. Вони тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

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36-річна англійська акторка Ванесса Кірбі виходить заміж. Про це пише Page Six.

Зірка серіалу "Корона", яка зіграла принцесу Маргарет в історичному хіті Netflix, і спортсмен Пол Рабіль заручені, як повідомляє джерело видання, після двох років спільного життя.

Пара вперше викликала чутки про роман, коли їх помітили під час прогулянки за руки по Нью-Йорку в жовтні 2022 року.

У листопаді 2023 року пара офіційно підтвердила домисли в Instagram, коли 39-річний Рабіль опублікував спільні фотографії з Ванессою та написав: "З тієї самої хвилини, коли ми вперше зустрілися в Де-Мойні, подорожуючи світом, життя набагато краще, цілеспрямованіше і прекрасніше з тобою".

Ванесса Кірбі та Пол Рабіль

Ванесса Кірбі раніше зустрічалася з Каллумом Тернером, її колегою з фільму "Королева і країна" 2014 року. Наразі актор у стосунках зі співачкою Дуа Ліпою.

Окрім "Корони", Кірбі знімалася в інших історичних проєктах, зокрема, фільмі "Наполеон" Рідлі Скотта. Вона зіграла дружину головного героя (самого Наполеона втілив на екрані Гоакін Фенікс).

Ванесса Кірбі та Пол Рабіль Fullscreen
Ванесса Кірбі та Пол Рабіль
Фото: Соцмережі

Наразі наречений Ванесси Кірбі є президентом і співзасновником Прем'єр-ліги лакросу, а також керує компанією Rabil Companies, яка займається популяризацією цього виду спорту. Раніше Пол Рабіль зустрічався з акторкою Ейзою Гонсалес, а з 2014 по 2017 рік був одружений з Келлі Бергер.

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