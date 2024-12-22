Удар по забобонах: 60-річна Моніка Белуччі знялася в прозорій сукні (фото)

Кінодіва позувала в ансамблях від найрозкішніших світових брендів і діамантових прикрасах від ювелірного дому Cartier, обличчям якого є багато років.

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Італійська акторка і модель Моніка Белуччі кинула новий виклик правилам і загальноприйнятій думці про те, що з віком жінка стає менш вродливою і бажаною. Кінодіва прикрасила обкладинку і сторінки нового номера журналу Telva. Він був присвячений видатним жінкам. Крім Моніки Беллуччі, яка зіграла в театральній постановці Марію Каллас, його героїнями стали активістка по боротьбі з раком Лола Мантерола і актриси Селеста Далла Порта і Хуана Акоста.

В об'єктиві відомого іспанського фотографа Хесуса Існарда 60-річна знаменитість постала в чорному ансамблі, який складався з прозорої довгої спідниці і такої ж прозорої чорної блузки від Yves Saint Laurent. Образ доповнювали прикраси Cartier і туфлі на шпильці від Christian Louboutin.

На іншому фото вона позує в "голій" сукні-сітці в чорний горошок від Louis Vuitton. Груди актриси закриває непрозора тканина, а по центру спідниці йде широка чорна смуга. На її шиї можна помітити розкішне кольє від Cartier, а на ногах – туфлі від Christian Louboutin.

Під час фотосесії Моніка також приміряла помаранчеву сукню від Jean Paul Gaultier зі знаменитим конусоподібним ліфом.

Серед інших знімків вражає кадр, де вона – в образі Марії Каллас. Актриса притулилася до свого зображення в дзеркалі, одягнена в напівпрозорий ансамбль.

Моніка Белуччі в образі Марії Каллас Фото: telva/instagram Фото: telva/instagram

Італійка – улюблена модель фотографів зі світовим ім'ям і багато разів з'являлася на обкладинках найпрестижніших глянців. Нещодавно вона опублікувала 7 із 37 її обкладинок для журналу Elle. На кожній з них Моніка зображена в різні періоди свого життя і кар'єри.

Зараз 60-річна кінодіва щаслива у стосунках з американським режисером Тімом Бертоном. Пара, яка підтвердила свій роман, разом відвідує світські заходи, і Белуччі каже, що зустріла ідеального чоловіка свого життя.

Раніше Фокус писав про сім романів актриси.