Определить рак по взгляду: врач рассказал, как наши глаза отражают проблемы со здоровьем

Наш вестибулярный аппарат нужен не только, чтобы наслаждаться окружающим нас миром и эффектно выражать свои эмоции. Врачи утверждают, что глаза — это отличный способ подтвердить подозрения по поводу различных проблем со здоровьем.

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Глаза — это не просто так называемое зеркало души, ведь они также могут выявить скрытые заболевания, которые нам не так просто заметить по другим признакам. Присмотревшись в зеркало, можно узнать о себе гораздо больше, чем с помощью других методов самодиагностики, пишет The Conversation.

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Всю силу глаз, как показателей здоровья можно проиллюстрировать на примере Мелиссы, 30-летнего педагога, у которой внезапно появилось двоение в глазах, рассказывает Лангис Мишо, профессор. Школы оптометрии и эксперт в области глазного здоровья и использования специализированных контактных линз Университета Монреаля. Несмотря на отсутствие травм в анамнезе, она вспомнила кратковременный эпизод нечеткого зрения несколькими месяцами ранее, который она объяснила усталостью. После специальных тестов у Мелиссы был диагностирован рассеянный склероз, что свидетельствует о важнейшей роли здоровья глаз в выявлении системных заболеваний, считает Мишо.

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Оптометристы обладают уникальными возможностями для выявления таких связей, а строение глаза позволяет им неинвазивно наблюдать за кровеносными сосудами, которые могут сигнализировать о таких заболеваниях, как диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Например, повреждения сетчатки, связанные с диабетом, могут проявиться за несколько лет до появления других симптомов. Ранняя диагностика жизненно важна, поскольку нелеченый диабет может привести к серьезному ухудшению зрения или слепоте в значительном проценте случаев в течение пяти лет после постановки диагноза.

Высокое кровяное давление, часто называемое "тихим убийцей", оставляет в сетчатке глаза заметные признаки, такие как дробление сосудов, говорит Мишо. Аналогично, повышенный уровень холестерина может вызвать видимые отложения в глазу. Эти показатели дают уникальную возможность для раннего вмешательства, потенциально предотвращая более серьезные осложнения, такие как болезни сердца или инсульт.

Глаукома, прогрессирующее заболевание зрительного нерва, также является примером другого осложнения, при котором симптомы часто остаются незамеченными до тех пор, пока не произойдет значительный ущерб здоровью. Это подчеркивает важность регулярных осмотров глаз, поскольку раннее выявление и лечение могут сохранить далеко не одно лишь зрение. Нормотензивная глаукома, разновидность этого заболевания, связана с системными проблемами, такими как низкое кровяное давление или апноэ во сне.

Рак, еще одна глобальная напасть, также может проявляться глазными признаками. Ретинобластома и метастатические образования в глазу могут протекать бессимптомно до поздних стадий. Аномалии пигмента в сетчатке могут даже указывать на колоректальный рак, что подчеркивает важность регулярных осмотров глаз для раннего выявления опасных для жизни заболеваний.

Помимо этих состояний, аномальные движения глаз, реакция зрачка или нарушения поля зрения могут указывать на неврологические проблемы, включая опухоли мозга. Это делает необходимость регулярного оптометрического обследования важной, поскольку такие обследования могут выявить серьезные проблемы со здоровьем даже у бессимптомных людей и помочь им не лишиться его внезапно, считает Мишо.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.