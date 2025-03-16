Выявили деменцию по одному взгляду: ученые нашли в наших глазах сигналы развития болезни

Наши глаза являются сверхсложным оптическим аппаратом, однако помимо этого они многое могут рассказать о нашем здоровье. Так, ученые недавно обнаружили, что их состояние может заранее сигнализировать о развитии деменции в нашем мозге.

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Глаза, которые часто называют окнами в душу, могут также служить зеркалами, отражающими здоровье нашего мозга. Новое исследование ученых показало, что едва заметные изменения в зрительной чувствительности могут сигнализировать о снижении когнитивных способностей задолго до появления более очевидных симптомов, пишет The Conversation.

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В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports и проведенном в Норфолке, Англия, с участием 8 623 человек, которые проходили тест на зрительную чувствительность, в ходе которого они определяли фигуры среди движущихся узоров. За 12 лет у 537 из них развилось слабоумие.

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Те, кто впоследствии столкнулся с деменцией, медленнее выполняли первоначальные визуальные тесты по сравнению с теми, кто оставался когнитивно здоровым. Это позволяет предположить, что снижение скорости обработки визуальной информации может быть ранним признаком деменции, заявили авторы.

Связь между зрением и когнитивным здоровьем не совсем удивительна. Области мозга, отвечающие за обработку визуальной информации, могут быть затронуты на ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Это раннее воздействие может проявляться в виде трудностей с различением контуров объектов или определением некоторых цветов, особенно в сине-зеленом спектре, что потенциально может серьезно повлиять на повседневную жизнь человека без немедленного распознавания.

Помимо зрительной чувствительности, дополнительные сведения можно получить и от движения глаз. У людей с болезнью Альцгеймера часто наблюдается снижение тормозного контроля над движениями глаз, что делает их более восприимчивыми к отвлекающим факторам. Это нарушение может создавать проблемы при выполнении задач, требующих постоянного внимания, таких как вождение автомобиля, что повышает риск несчастных случаев.

Распознавание лиц также становится сложной задачей. Обычно, рассматривая лицо, люди сканируют его от глаз к носу и рту, создавая мысленный отпечаток для последующего распознавания. Однако люди с деменцией могут не следовать этой схеме, что приводит к трудностям в распознавании знакомых лиц и вызывает чувство растерянности или дезориентации, говорит автор исследования, Иф Хогерворст, профессор биологической психологии Университета Лафборо.

При этом ученые выяснили, что занятия, стимулирующие движения глаз, такие как чтение или просмотр телевизора, могут укрепить память и снизить риск деменции. Эти занятия способствуют постоянному движению глаз, что потенциально улучшает когнитивные функции.

Кроме того, люди, которые часто читают, часто имеют более высокий уровень образования, что может обеспечить когнитивный резерв, позволяющий мозгу лучше справляться с возрастными изменениями, говорит Хогерворст.

Хотя точные механизмы, связывающие зрительные функции со снижением когнитивных способностей, еще не изучены, эти результаты говорят о важности регулярных осмотров глаз. Такие осмотры могут послужить способом раннего выявления деменции, что позволит своевременно принять меры и скорректировать образ жизни для поддержания плавного течения болезни.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.