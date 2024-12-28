Визначити рак за поглядом: лікар розповів, як наші очі відображають проблеми зі здоров'ям

Наш вестибулярний апарат потрібен не тільки для того, щоб насолоджуватися навколишнім світом і ефектно висловлювати свої емоції. Лікарі стверджують, що очі — це чудовий спосіб підтвердити підозри з приводу різних проблем зі здоров'ям.

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Очі — це не просто так зване дзеркало душі, адже вони також можуть виявити приховані захворювання, які нам не так просто помітити за іншими ознаками. Придивившись у дзеркало, можна дізнатися про себе набагато більше, ніж за допомогою інших методів самодіагностики, пише The Conversation.

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Всю силу очей, як показників здоров'я можна проілюструвати на прикладі Мелісси, 30-річного педагога, у якої раптово з'явилося двоїння в очах, розповідає Лангіс Мішо, професор. Школи оптометрії та експерт у галузі очного здоров'я і використання спеціалізованих контактних лінз Університету Монреаля. Незважаючи на відсутність травм в анамнезі, вона згадала короткочасний епізод нечіткого зору кількома місяцями раніше, який вона пояснила втомою. Після спеціальних тестів у Мелісси було діагностовано розсіяний склероз, що свідчить про найважливішу роль здоров'я очей у виявленні системних захворювань, вважає Мішо.

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Оптометристи мають унікальні можливості для виявлення таких зв'язків, а будова ока дає змогу їм неінвазивно спостерігати за кровоносними судинами, які можуть сигналізувати про такі захворювання, як діабет, високий кров'яний тиск та високий рівень холестерину. Наприклад, пошкодження сітківки, пов'язані з діабетом, можуть проявитися за кілька років до появи інших симптомів. Рання діагностика життєво важлива, оскільки нелікований діабет може призвести до серйозного погіршення зору або сліпоти в значному відсотку випадків протягом п'яти років після постановки діагнозу.

Високий кров'яний тиск, який часто називають "тихим убивцею", залишає в сітківці ока помітні ознаки, такі як дроблення судин, каже Мішо. Аналогічно, підвищений рівень холестерину може викликати видимі відкладення в оці. Ці показники дають унікальну можливість для раннього втручання, потенційно запобігаючи більш серйозним ускладненням, як-от хвороби серця або інсульт.

Глаукома, прогресуюче захворювання зорового нерва, також є прикладом іншого ускладнення, за якого симптоми часто залишаються непоміченими доти, доки не станеться значної шкоди здоров'ю. Це підкреслює важливість регулярних оглядів очей, оскільки раннє виявлення та лікування можуть зберегти далеко не один лише зір. Нормотензивна глаукома, різновид цього захворювання, пов'язаний із системними проблемами, такими як низький кров'яний тиск або апное уві сні.

Рак, ще одна глобальна напасть, також може проявлятися очними ознаками. Ретинобластома і метастатичні утворення в оці можуть протікати безсимптомно до пізніх стадій. Аномалії пігменту в сітківці можуть навіть вказувати на колоректальний рак, що підкреслює важливість регулярних оглядів очей для раннього виявлення небезпечних для життя захворювань.

Крім цих станів, аномальні рухи очей, реакція зіниці або порушення поля зору можуть вказувати на неврологічні проблеми, включно з пухлинами мозку. Це робить необхідність регулярного оптометричного обстеження важливою, оскільки такі обстеження можуть виявити серйозні проблеми зі здоров'ям навіть у безсимптомних людей і допомогти їм не втратити його раптово, вважає Мішо.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.