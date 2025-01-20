Вагітність змінює їх назавжди: вчені з'ясували як пологи впливають на мозок жінок

Науці вже давно відомо, що після пологів поведінка матерів докорінно змінюється, як порівняти з допологовою. Однак нещодавно вчені з'ясували, що цей процес буквально фізично змінює їхній мозок і перебудовує їхні пріоритети задля благополуччя дітей.

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Нове дослідження вчених дозволило їм отримати нове уявлення про те, як мозок людини зазнає структурних змін під час вагітності, особливо у тих, хто вперше став матір'ю. Дослідники виявили, що обсяг сірої речовини (СР) значно зменшується під час вагітності, особливо в мережах мозку під назвою "мережа пасивного режиму роботи".

і префронтальній — областях, пов'язаних із самореферентним мисленням і соціальним пізнанням, пише News Medical.

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Учені вважають, що ці зміни можуть підготувати мозок до материнства. Обсяг самого СР змінюється за U-подібною схемою: на пізніх термінах вагітності він зменшується, а через шість місяців після пологів частково відновлюється.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, взяли участь 127 вагітних жінок на п'яти етапах: до вагітності, у другому триместрі, у третьому триместрі, за місяць після пологів і за шість місяців після пологів. МРТ-сканування показало, що об'єм СР зменшився на 2,7% у другому триместрі і на 4,9% перед пологами, а після пологів відновився на 3,4%. Однак це відновлення не призвело до повного відновлення рівня СР до вагітності, що говорить про те, що вагітність може призвести до довгострокової неврологічної адаптації.

Щоб виокремити специфічні для вагітності ефекти, дані цих жінок порівнювали з даними 32 жінок, які ніколи не були вагітними, і 20 невагітних матерів (партнерів, які виконують обов'язки з догляду, але біологічно не вагітні), в жодної з яких не спостерігалося подібних змін мозку.

Гормональний аналіз показав, що спостережувані зміни об'єму СР були зумовлені коливаннями рівня естрогенів, пов'язаних із вагітністю, зокрема естріол сульфату та естрон сульфату, а не досвідом виховання дітей. Із 49 проаналізованих гормонів тільки ці два були тісно пов'язані зі зменшенням об'єму СР під час вагітності та подальшим відновленням. Дані функціональної МРТ не виявили значних змін у зв'язності мозкових мереж, що вказує на те, що структурні зміни не порушили загальну організацію мозку.

Дослідження також виявило роль психічного здоров'я матері у формуванні цих неврологічних адаптацій. Дослідники виявили, що материнське благополуччя опосередковувало понад 50% зв'язку між відновленням об'єму СР після пологів і прихильністю матері до дитини. Матері з вищим рівнем відновлення СР у післяпологовий період рідше виявляли ворожість щодо своїх дітей, тоді як матері, які відчувають післяпологову депресію або стрес, не показали значного впливу на прив'язаність і зміни обсягу СР.

Ці результати показали критичну роль психологічного здоров'я матері в полегшенні неврологічного та емоційного переходу до материнства. Це, своєю чергою, є першим доказом гіпотези про те, що об'єм СР під час і після вагітності прямує U-подібною траєкторією. Хоча об'єм СР починає відновлюватися після пологів, неповне повернення до рівня до вагітності дає змогу припустити, що вагітність може спричиняти тривалу адаптацію мозку, яка потенційно сприяє поліпшенню материнської турботи.

Сувора методологія дослідження, що включає МРТ, гормональне профілювання та психологічні оцінки, заклала міцне підґрунтя для майбутніх наукових робіт з вивчення змін мозку матері та їхніх наслідків для психічного здоров'я.

Інші дослідження також показали, що зміни мозку, пов'язані з вагітністю, не є унікальними для людини. Наприклад, дослідження гризунів продемонстрували схожий гормональний вплив на материнську поведінку, що посилює аргументи на користь того, що ці неврологічні зрушення можуть бути еволюційно збережені.

Подальші роботи вчених у цій царині дадуть змогу з'ясувати, чи зберігаються ці зміни після шести місяців після пологів і як вони можуть вплинути на довгострокові когнітивні та емоційні зміни у матерів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.