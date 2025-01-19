Небезпечна навіть невелика порція: учені розповіли, який вид м'яса губить наш мозок
Наш мозок з віком стає схильним до великої кількості хвороб, що з'являються в міру старіння. Однак нещодавно вчені з'ясували, що певний вид м'яса також може запустити розвиток руйнівного захворювання.
Нові дослідження продовжують виявляти тривожні зв'язки між вибором раціону харчування і ризиком розвитку деменції — захворювання, що характеризується прогресуючою втратою пам'яті і зниженням когнітивних здібностей. Цього разу увагу вчених привернуло червоне м'ясо, яке, крім збільшення ризику розвитку раку, виявилося серйозним каталізатором погіршення стану мозку, пише The Dallas Express.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
Нове дослідження, опубліковане в журналі Neurology, пов'язало навіть невеликі щоденні порції обробленого червоного м'яса, такого як бекон, сосиски та салямі, зі значним збільшенням ризику розвитку деменції.
Ці продукти, часто консервовані за допомогою соління, в'ялення або хімічних добавок, не тільки підвищують рівень насичених жирів, а й сприяють розвитку запалення в мозку, що ушкоджує клітини мозку і погіршує когнітивні функції, з'ясували вчені.
У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Донг Ванга з Brigham and Women's Hospital, було проаналізовано дані майже 134 000 учасників протягом 43 років. На початку дослідження всі учасники були середнього віку і не страждали на деменцію. Вони вели докладні харчові щоденники, записуючи свої харчові звички кожні два-чотири роки. За час дослідження у понад 11 000 учасників розвинулося недоумство, і отримані дані виявили закономірність: навіть скромне споживання обробленого м'яса було пов'язане з підвищеним ризиком розвитку цього захворювання.
Доктор Ванг зазначив, що заміна цих видів м'яса кориснішими альтернативами, як-от горіхи, риба і птиця, може знизити ризик. Необроблене червоне м'ясо, включно з яловичиною, свининою і бараниною, хоча і менш шкідливе, ніж його оброблені аналоги, також пов'язане з потенційним ризиком у разі надмірного споживання.
Вченими було доведено, що високий вміст насичених жирів у подібних видах м'яса сприяє розвитку хронічного запалення, що пов'язане із серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та зниженням когнітивних здібностей. Експерти рекомендують зосередитися на рослинних білках і пісному м'ясі, які демонструють найкращі результати як для здоров'я мозку, так і для загального самопочуття.
Ризики, пов'язані з неправильним харчуванням, особливо тривожні у світлі ширшої статистики щодо деменції. Дослідження, проведене NYU Langone Health і опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що середній ризик розвитку недоумства протягом життя після 55 років становить 42%, причому в чоловіків цей ризик становить 35%, а в жінок значно вищий — 48%.
Для тих, хто хоче зберегти когнітивне здоров'я, експерти рекомендують дотримуватися дієти середземноморського типу. У цій дієті особлива увага приділяється фруктам, овочам, цілісному зерну, горіхам і корисним жирам, таким як оливкова олія, при цьому звівши до мінімуму перероблене і червоне м'ясо.
Крім того, інші дослідження підтверджують взаємозв'язок між харчуванням і здоров'ям мозку. Наприклад, Асоціація Альцгеймера вказує на докази того, що дієти з високим вмістом цукру і насичених жирів посилюють запалення і окислювальний стрес у мозку, посилюючи ризик зниження когнітивних здібностей.
Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.
Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.