Небезпечна навіть невелика порція: учені розповіли, який вид м'яса губить наш мозок

Наш мозок з віком стає схильним до великої кількості хвороб, що з'являються в міру старіння. Однак нещодавно вчені з'ясували, що певний вид м'яса також може запустити розвиток руйнівного захворювання.

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Нові дослідження продовжують виявляти тривожні зв'язки між вибором раціону харчування і ризиком розвитку деменції — захворювання, що характеризується прогресуючою втратою пам'яті і зниженням когнітивних здібностей. Цього разу увагу вчених привернуло червоне м'ясо, яке, крім збільшення ризику розвитку раку, виявилося серйозним каталізатором погіршення стану мозку, пише The Dallas Express.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Neurology, пов'язало навіть невеликі щоденні порції обробленого червоного м'яса, такого як бекон, сосиски та салямі, зі значним збільшенням ризику розвитку деменції.

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Ці продукти, часто консервовані за допомогою соління, в'ялення або хімічних добавок, не тільки підвищують рівень насичених жирів, а й сприяють розвитку запалення в мозку, що ушкоджує клітини мозку і погіршує когнітивні функції, з'ясували вчені.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Донг Ванга з Brigham and Women's Hospital, було проаналізовано дані майже 134 000 учасників протягом 43 років. На початку дослідження всі учасники були середнього віку і не страждали на деменцію. Вони вели докладні харчові щоденники, записуючи свої харчові звички кожні два-чотири роки. За час дослідження у понад 11 000 учасників розвинулося недоумство, і отримані дані виявили закономірність: навіть скромне споживання обробленого м'яса було пов'язане з підвищеним ризиком розвитку цього захворювання.

Доктор Ванг зазначив, що заміна цих видів м'яса кориснішими альтернативами, як-от горіхи, риба і птиця, може знизити ризик. Необроблене червоне м'ясо, включно з яловичиною, свининою і бараниною, хоча і менш шкідливе, ніж його оброблені аналоги, також пов'язане з потенційним ризиком у разі надмірного споживання.

Вченими було доведено, що високий вміст насичених жирів у подібних видах м'яса сприяє розвитку хронічного запалення, що пов'язане із серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та зниженням когнітивних здібностей. Експерти рекомендують зосередитися на рослинних білках і пісному м'ясі, які демонструють найкращі результати як для здоров'я мозку, так і для загального самопочуття.

Ризики, пов'язані з неправильним харчуванням, особливо тривожні у світлі ширшої статистики щодо деменції. Дослідження, проведене NYU Langone Health і опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що середній ризик розвитку недоумства протягом життя після 55 років становить 42%, причому в чоловіків цей ризик становить 35%, а в жінок значно вищий — 48%.

Для тих, хто хоче зберегти когнітивне здоров'я, експерти рекомендують дотримуватися дієти середземноморського типу. У цій дієті особлива увага приділяється фруктам, овочам, цілісному зерну, горіхам і корисним жирам, таким як оливкова олія, при цьому звівши до мінімуму перероблене і червоне м'ясо.

Крім того, інші дослідження підтверджують взаємозв'язок між харчуванням і здоров'ям мозку. Наприклад, Асоціація Альцгеймера вказує на докази того, що дієти з високим вмістом цукру і насичених жирів посилюють запалення і окислювальний стрес у мозку, посилюючи ризик зниження когнітивних здібностей.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.