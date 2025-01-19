Виявляє проблему заздалегідь: учені розробили нову діагностику хвороби нирок

Ключовим моментом при захворюваннях нирок є своєчасне їх лікування, а будь-яке зволікання може означати різницю між життям і смертю. Однак наявні методи не завжди вчасно знаходять проблему, що і спробували виправити японські вчені.

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Здоров'я нирок — це те, про що ми часто не замислюємося доти, доки не виникне проблема, але дуже важливо виявляти будь-які подібні ускладнення на ранній стадії. Під час планових медичних оглядів лікарі часто беруть аналіз сечі, щоб виявити ознаки проблем із нирками. Однак вони не завжди виявляють їх, що змусило вчених розробити кардинально новий спосіб діагностики, який може стати особливо корисним для літніх людей, пише Knowridge.

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Два основні показники, які використовують лікарі, — це рівень альбуміну в сечі і так звана швидкість гломерулярної фільтрації (ШКФ), яка перевіряє, наскільки добре ваші нирки очищають кров. У людей з діабетом може розвинутися стан, який називається діабетичною хворобою нирок, коли нирки починають пропускати в сечу білок, званий альбуміном.

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На ранніх стадіях нирки можуть працювати понаднормово і фільтрувати занадто багато крові — ця стадія називається гіперфільтрацією. Однак із часом їхня фільтрувальна здатність сповільнюється, і ШКФ падає. Проблема в тому, що з віком функція нирок природним чином знижується, тому помітити ранні ознаки гіперфільтрації стає непросто — особливо за наявних методів тестування.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники зі Столичного університету Осаки під керівництвом доктора Акіхіро Цуда вигадали кращий спосіб вимірювання функції нирок у літніх людей. Вони вивчили 180 здорових людей, яких розглядали як донорів нирок, і використовували їх як модель для уточнення способу розрахунку ШКФ. Їхня нова формула не враховує розмір тіла, поширений метод розрахунку ШКФ, оскільки ця поправка іноді може приховувати ранні проблеми з нирками, особливо у людей з надмірною вагою. Натомість їхній метод орієнтований на природні вікові зміни функції нирок, що робить його більш точним для літніх людей.

Може виникнути запитання, чому ж це так важливо? Гіперфільтрація — одна з перших ознак діабетичної хвороби нирок, яка може призвести до ниркової недостатності, якщо не почати лікування на ранній стадії. Доктор Цуда пояснив, що нова формула може допомогти лікарям виявити це захворювання набагато раніше, що дасть їм шанс своєчасно почати лікування, яке може уповільнити або навіть запобігти серйозному пошкодженню нирок.

Це відкриття, описане в журналі Hypertension Research, є великим кроком до поліпшення планових обстежень і підвищення їхньої ефективності для людей похилого віку та людей, схильних до ризику захворювання нирок. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, тільки в цій країні на хронічні захворювання нирок страждають 37 мільйонів дорослих, і однією з основних причин цього є діабет. Удосконалюючи методи раннього виявлення проблем із нирками, цей новий підхід може допомогти зберегти здоров'я мільйонам людей.

Раніше Фокус писав про успішне видалення найбільшого каменю в нирках. Світовий рекорд, на який ніхто не хоче претендувати — чоловікові зі Шрі-Ланки вдалося позбутися каменя в нирках розміром з лимон.

Також Фокус писав про те, що вчені створили датчик, що стежить за пересадженими нирками. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.