Обнаруживает проблему заранее: ученые разработали новую диагностику болезни почек

Ключевым моментом при заболеваниях почек является своевременное их лечение, а любое промедление может означать разницу между жизнью и смертью. Однако существующие методы не всегда вовремя находят проблему, что и попытались исправить японские ученые.

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Здоровье почек — это то, о чем мы часто не задумываемся до тех пор, пока не возникнет проблема, но очень важно выявлять любые подобные осложнения на ранней стадии. Во время плановых медицинских осмотров врачи часто берут анализ мочи, чтобы выявить признаки проблем с почками. Однако они не всегда обнаруживают их, что заставило ученых разработать кардинально новый способ диагностики, который может стать особенно полезным для пожилых людей, пишет Knowridge.

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Два основных показателя, которые используют врачи — это уровень альбумина в моче и так называемая скорость гломерулярной фильтрации (СКФ), которая проверяет, насколько хорошо ваши почки очищают кровь. У людей с диабетом может развиться состояние, называемое диабетической болезнью почек, когда почки начинают пропускать в мочу белок, называемый альбумином.

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На ранних стадиях почки могут работать сверхурочно и фильтровать слишком много крови — эта стадия называется гиперфильтрацией. Однако со временем их фильтрующая способность замедляется, и СКФ падает. Проблема в том, что с возрастом функция почек естественным образом снижается, поэтому заметить ранние признаки гиперфильтрации становится непросто — особенно при существующих методах тестирования.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Столичного университета Осаки под руководством доктора Акихиро Цуда придумали лучший способ измерения функции почек у пожилых людей. Они изучили 180 здоровых людей, которые рассматривались в качестве доноров почек, и использовали их в качестве модели для уточнения способа расчета СКФ. Их новая формула не учитывает размер тела, распространенный метод расчета СКФ, поскольку эта поправка иногда может скрывать ранние проблемы с почками, особенно у людей с избыточным весом. Вместо этого их метод ориентирован на естественные возрастные изменения функции почек, что делает его более точным для пожилых людей.

Может возникнуть вопрос, почему же это так важно? Гиперфильтрация — один из первых признаков диабетической болезни почек, которая может привести к почечной недостаточности, если не начать лечение на ранней стадии. Доктор Цуда объяснил, что новая формула может помочь врачам обнаружить это заболевание гораздо раньше, что даст им шанс своевременно начать лечение, которое может замедлить или даже предотвратить серьезное повреждение почек.

Это открытие, описанное в журнале Hypertension Research — большой шаг к улучшению плановых обследований и повышению их эффективности для пожилых людей и людей, подверженных риску заболевания почек. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, только в этой стране хроническими заболеваниями почек страдают 37 миллионов взрослых, и одной из основных причин этого является диабет. Совершенствуя методы раннего выявления проблем с почками, этот новый подход может помочь сохранить здоровье миллионам людей.

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