Нашли подход к тяжелой болезни миллионов: ученые обнаружили важнейший ген ожирения

Ожирение является глобальной проблемой, однако помимо обычного набора веса, существуют еще и генетические болезни, вызывающие его. Стремясь найти эффективный способ лечения таких сложных заболеваний, ученые обнаружили необычный ген.

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Исследователи из Юго-Западного медицинского центра UT выявили ген OTP, который играет важнейшую роль в регуляции чувства голода и веса тела, что может дать новые подсказки о лечении ожирения. У набора излишнего веса имеется множество факторов проявления и пока ученые не нашли самый действенный и простой из них, на который можно направить основное действие терапии, диет и препаратов. Открытый ген может стать именно той мишенью, которая изменит ситуацию, пишет Knowridge.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, как OTP влияет на функцию рецептора меланокортина 4 (MC4R), белка в гипоталамусе, отвечающего за регуляцию нашего аппетита. Дисфункция MC4R связана с тяжелой формой ожирения, в то время как повышенная активность MC4R обеспечивает защиту от набора веса. Полученные результаты открывают путь к разработке методов лечения конкретных генетических форм ожирения — заболевания, от которого страдает более миллиарда человек во всем мире.

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Под руководством доктора Чена Лю, доцента кафедры внутренней медицины и неврологии, исследование показало, что OTP напрямую регулирует выработку MC4R в нейронах гипоталамуса. Чтобы изучить роль OTP, исследователи генетически модифицировали мышей, отключив этот ген. При кормлении диетой с высоким содержанием жиров эти мыши значительно прибавляли в весе из-за переедания и вырабатывали значительно меньшее количество MC4R по сравнению с обычными мышами.

Это изменение показало важность OTP в контроле аппетита и метаболизма. Дальнейшее сотрудничество с Кембриджским университетом позволило выявить детей с тяжелой формой раннего ожирения, связанной с мутациями OTP. У мышей, сконструированных для имитации этих мутаций, наблюдались аналогичные проблемы со здоровьем, включая ожирение, высокий уровень холестерина, жировую болезнь печени и диабет 2-го типа.

В своем терапевтическом эксперименте исследователи лечили модифицированных мышей сетмеланотидом — препаратом, уже одобренным для лечения редкого генетического ожирения, связанного с дефицитом MC4R. Препарат устранил ожирение и метаболические проблемы у мышей, что позволяет предположить, что сетмеланотид может быть эффективен для лечения ожирения, связанного с OTP, у людей.

Анализ генетической базы данных UK Biobank подтвердил эти выводы, показав, что люди с мутациями OTP значительно чаще страдают ожирением, что еще больше подтверждает OTP как ключевой ген в регуляции веса. Доктор Лю подчеркнул практические последствия исследования, отметив, что полученные результаты не только углубляют понимание тяжелой генетической формы ожирения, но и предлагают практические решения этой проблемы.

Их открытие подчеркивает возможность использования существующих препаратов для лечения ранее не встречавшихся форм ожирения, что может ускорить разработку целевых терапий. Это исследование подчеркивает сложность генетических факторов ожирения и важность понимания нейронных путей, контролирующих чувство голода.

Хотя открытие OTP в качестве регулятора MC4R является своеобразным прорывом, авторы признают, что им необходимо провести дополнительную работу, чтобы оценить распространенность мутаций OTP в широких слоях населения и их взаимодействие с факторами окружающей среды. Клинические испытания на людях будут иметь решающее значение для определения того, насколько эффективно эти результаты переносятся с мышей на пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек во всем мире классифицируются как страдающие ожирением, что имеет значительные последствия для государств и их жителей в самых разных сферах. Подходы, подобные тем, что нацелены на пути, связанные с OTP, могут стать шагом вперед в решении этой проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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